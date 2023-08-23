PF intima Bolsonaro, Michelle, Wassef e Cid para depoimentos simultâneos no dia 31

A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras pessoas para depoimentos simultâneos no dia 31 de agosto sobre o caso das joias recebidas de autoridades estrangeiras.

Além do ex-casal presidencial, foram intimados, entre outros, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o seu pai, o general da reserva Mauro Lourena Cid e o advogado Frederic Wassef.

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, vai depor no dia 31 no caso das joias Crédito: Isac Nóbrega/Divulgação

A informação foi antecipada pelo G1 e confirmada pela Folha de S.Paulo.

A Polícia Federal já havia pedido a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair e Michelle Bolsonaro após apontar a suspeita de que o ex-presidente utilizou a estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor oferecidos a ele por autoridades estrangeiras.