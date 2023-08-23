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Caso das joias

PF intima Bolsonaro, Michelle, Wassef e Cid para depoimentos simultâneos no dia 31

Grupo deve ser ouvido em 31 de agosto, e lista de intimados inclui também o general Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens, Fabio Wajngarten, Osmar Crivellati e Marcelo Câmara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2023 às 05:40

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 05:40

A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras pessoas para depoimentos simultâneos no dia 31 de agosto sobre o caso das joias recebidas de autoridades estrangeiras.
Além do ex-casal presidencial, foram intimados, entre outros, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o seu pai, o general da reserva Mauro Lourena Cid e o advogado Frederic Wassef.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, vai depor no dia 31 no caso das joias Crédito: Isac Nóbrega/Divulgação
A informação foi antecipada pelo G1 e confirmada pela Folha de S.Paulo.
A Polícia Federal já havia pedido a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair e Michelle Bolsonaro após apontar a suspeita de que o ex-presidente utilizou a estrutura do governo federal para desviar presentes de alto valor oferecidos a ele por autoridades estrangeiras.
O pedido foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

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