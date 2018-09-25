PF instaura novo inquérito para apurar ataque a Bolsonaro

Não há indícios de que Adélio tenha agido com outras pessoas, ainda segundo fontes da PF Crédito: FABIO MOTTA/ESTADÃO

PSL à Presidência, deputado federal Jair Bolsonaro, ocorrido em 6 de setembro. O parlamentar levou uma facada no abdômen enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A Polícia Federal instaurou nesta terça, 25, o segundo inquérito para apurar o atentado contra o candidato doà Presidência, deputado federal, ocorrido em 6 de setembro. O parlamentar levou uma facada no abdômen enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais.

O primeiro inquérito indicaria que o autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho. O segundo procedimento, conforme fontes da PF foi aberto porque o prazo para a investigação de procedimento aberto a partir de prisão em flagrante, é curto, mesmo com a possibilidade de prorrogação.

Não há indícios de que Adélio tenha agido com outras pessoas, ainda segundo fontes da PF. A opção em abrir um segundo inquérito foi para que se tenha a possibilidade de trabalhar com mais calma, já que se trata de um candidato à Presidência da República líder das pesquisas de intenção de voto, diz uma das fontes. A investigação, no entanto, aponta para atuação do que chamamos de lobo solitário', acrescentou.

As apurações da PF indicam ainda que o autor do atentado é portador de distúrbio mental. Desde a abertura do primeiro inquérito, ocorrida logo depois do atentado, a Polícia Federal ouviu cerca de 30 pessoas, quebrou os sigilos financeiro, telefônico e telemático de Adélio. Também não foi encontrada movimentação bancária suspeita.