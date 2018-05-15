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Oito prisões

PF faz operação para combater a lavagem de dinheiro do tráfico de droga

Entre eles, está doleiro investigado na Lava-Jato que quebrou acordo de delação firmado com a PGR

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 10:45
Agentes da Polícia Federal Crédito: Arquivo - GZ
A Polícia Federal deflagou, na manhã desta terça-feira, uma operação para combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação, batizada de Operação Efeito Dominó, acontece no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo.
A Efeito Dominó é um desdobramento da Operação Spectrum, que desarticulou a quadrilha chefiada por Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, um dos maiores traficantes internacionais de drogas da América do Sul com conexões em dezenas de países. Nesta terça, cerca de 90 agentes cumpriram 26 ordens judiciais  18 mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária.
Entre os presos estão dois doleiros já conhecidos pela PF  um deles alvo da Lava Jato e outro, da Operação Farol da Colina. O doleiro Carlos Alxandre, o Ceará, que já foi alvo da Lava-Jato, retomou suas atividades ilegais após mesmo tendo firmado acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República (PGR) e depois homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Tanto a PGR quando o STF serão comunicados sobre a prisão dele para avaliar quanto a quebra do acordo.
A operação também tem o objetivo de levantar informações complementares da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e associação para o tráfico internacional de entorpecentes.

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