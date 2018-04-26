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Operação Underground

PF faz operação contra pornografia infantil em sete estados

Entre os presos, há suspeitos de abusar sexualmente de crianças da própria família

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 13:12
Material apreendido em casa de suspeito de divulgar pornografia infantil Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira, uma operação contra pornografia infantil em sete estados. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e dez de prisão preventiva no Acre, Goiás, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Segundo a polícia, parte dos envolvidos abusava sexualmente de crianças e em alguns casos o agressor é pessoa do convívio da família da vítima, ou mesmo parte dela, de acordo com nota enviada pela PF.
Até as 9h, 18 pessoas haviam sido presas, de acordo com informações da TV Globo. Além dos mandados de prisão, outras oito pessoas foram presas em flagrante durante a operação.
As investigações identificaram um grupo de 13 pessoas que produzia material de exploração sexual infantil. Eles se comunicavam pela internet e comercializavam vídeos e fotos pela deep web, conjunto de sites que não é acessível pelos métodos comuns.
Algumas das vítimas já foram identificadas.
O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de três a seis anos de prisão. Já o estupro de menores de idade prevê de oito a 15 anos de prisão.
A ação desta quinta-feira é parte da segunda fase da Operação Underground, que prendeu 21 pessoas em 2017.

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