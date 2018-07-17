PF faz operação contra grupo que clona celulares de políticos

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A Polícia Federal (PF) faz uma operação nesta terça-feira, dia 17, para desarticular um grupo que clonava números de telefone para aplicar golpes por meio do WhatsApp. Agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nos estados do Maranhão e do Mato Grosso do Sul, expedidos pela Justiça Federal em Brasília.

Segundo a PF, os criminosos se apossavam das contas de WhatsApp de autoridades públicas. A partir daí, se passavam por elas e solicitavam transferências bancárias de pessoas que constavam de suas listas de contato.

A operação da PF batizada de Swindle, que significa fraude, em inglês  é para desmontar o esquema em que os golpistas abriam até contas bancárias falsas ou utilizavam contas "emprestadas para receber valores provenientes dos golpes.

Desde 2016, diversos de parlamentares de Brasília tiveram seus aplicativos de mensagens clonados. Segundo especialistas em segurança digital, o problema, no entanto, não está no app, mas na fragilidade dos aparelhos celulares.

Após a clonagem, os golpistas perguntavam em que banco o amigo da vítima tinha conta, solicitando o envio de pagamentos com a promessa de reembolso no dia seguinte.

O ministro Carlos Marun (MDB-MS), da Secretaria de Governo, foi vítima do golpe em 2017, quando ainda era deputado federal. Ele disse ter ficado seis meses sem usar o WhatsApp.Em março deste ano, a Polícia Legislativa do Congresso chegou a emitir um comunicado a todos os deputados federais e senadores, recomendando que instalassem a verificação por senha e e-mail no aplicativo, o que dificultaria a invasão de criminosos virtuais.

Em março deste ano, o então ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra (MDB), também foi alvo da fraude. No dia 14 daquele mês, um golpista passou a pedir dinheiro aos seus amigos durante cerca de 40 minutos. Ao menos R$ 6 mil teriam sido roubados de contatos dele.