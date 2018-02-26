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Investigação

PF faz busca na casa do ex-governador Jaques Wagner

Investigação aponta superfaturamento de R$ 450 milhões na Arena Fonte Nova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 12:58

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 12:58

Jaques Wagner, ministro de da Casa Civil Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Polícia Federal cumpre na manhã desta segunda-feira sete mandados de busca e apreensão na investigação que apura superfaturamento na obra da Arena Fonte Nova, um dos estádios da Copa de 2014. Entre os alvos estão o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT).
Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Segundo o site G1, os policiais deixaram o condomínio Victory Tower, por vola das 8h25, com uma mochila e um malote. A ação faz parte da Operação Cartão Vermelho, que apura irregularidades na contratação dos serviços de demolição e reconstrução do estádio.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos mandados em órgãos públicos, empresas e endereços residenciais dos envolvidos no esquema criminoso. O objetivo é possibilitar a localização e a apreensão de provas complementares dos desvios nas contratações públicas, do pagamento de propinas e da lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, a licitação que culminou com a parceria público privada foi direcionada para beneficiar o consórcio Fonte Nova Participações - , formado pelas empresas Odebrecht e OAS. A obra, segundo laudo pericial, foi superfaturada em valores que, corrigidos, podem chegar a mais de R$ 450 milhões, sendo grande parte desviada para o pagamento de propina e o financiamento de campanhas eleitorais.

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