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Operação Duelo

PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas

Policiais cumprem 24 mandados em três estados

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 11:06
Dinheiro apreendido pela PF durante Operação Duelo Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a operação Duelo, contra o tráfico internacional de drogas no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Cerca de 90 policiais cumprem 12 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão. A operação tem como objetivo reunir informações complementares sobre a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e eventual lavagem de dinheiro decorrente da movimentação dos valores recebidos com o tráfico.
A investigação da PF, iniciada em 2016, descobriu a existência de três quadrilhas que atuam no tráfico de drogas, de maneira paralela ou interdependente, e que estão vinculadas a apreensões de drogas realizadas em diversas regiões do país. Alguns membros das quadrilhas cumprem pena por outros crimes no sistema prisional e em prisão domiciliar.
Segundo a PF, as investigações demonstraram fortes indícios do modus operandi das três quadrilhas e do elo estável mantido entre seus intergrantes para o tráfico transnacional de drogas. A droga, vinda do Paraguai, era distribuída em diversos estados do país, por via terrestre ou aérea, em voos comerciais. Ainda de acordo com a PF, foi possível identificar a ação das quadrilhas em fatos relacionados a apreensões em Foz do Iguaçu e Céu Azul no Paraná, em Gravataí, no Rio Grande do Sul e no aeroporto de Gurarulhos, em São Paulo.
 

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