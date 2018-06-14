PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas

Dinheiro apreendido pela PF durante Operação Duelo Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a operação Duelo, contra o tráfico internacional de drogas no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Cerca de 90 policiais cumprem 12 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão. A operação tem como objetivo reunir informações complementares sobre a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e eventual lavagem de dinheiro decorrente da movimentação dos valores recebidos com o tráfico.

A investigação da PF, iniciada em 2016, descobriu a existência de três quadrilhas que atuam no tráfico de drogas, de maneira paralela ou interdependente, e que estão vinculadas a apreensões de drogas realizadas em diversas regiões do país. Alguns membros das quadrilhas cumprem pena por outros crimes no sistema prisional e em prisão domiciliar.

Segundo a PF, as investigações demonstraram fortes indícios do modus operandi das três quadrilhas e do elo estável mantido entre seus intergrantes para o tráfico transnacional de drogas. A droga, vinda do Paraguai, era distribuída em diversos estados do país, por via terrestre ou aérea, em voos comerciais. Ainda de acordo com a PF, foi possível identificar a ação das quadrilhas em fatos relacionados a apreensões em Foz do Iguaçu e Céu Azul no Paraná, em Gravataí, no Rio Grande do Sul e no aeroporto de Gurarulhos, em São Paulo.