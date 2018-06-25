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Laços de família

PF deflagra operação contra família ligada ao PCC

Organização atuava de forma similar à máfia, segundo a corporação

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 13:42
Organização atuava de forma similar à máfia, segundo a corporação Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal cumpre na manhã desta-segunda feira 20 mandados de prisão preventiva e outros dois de prisão temporária contra uma organização criminosa comandada por uma família ligada ao PCC.
De acordo com a PF, o foco de atuação do grupo era a fronteira sul do estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, onde parte dos mandados estão sendo cumpridos. Outros agentes realizam prisões no Paraná, em São Paulo, em Goiás e no Rio Grande do Norte. A operação foi batizada de "Laços de Família".
Além das prisões determinadas pela 3ª Vara de Campo Grande da Justiça Federal, 7 helicópteros e 5 barcos de luxo também serão confiscados. Segundo a corporação, a organização criminosa tinha traços de um clã, de forma similar à máfia, porque seus líderas eram de um mesmo grupo familiar com estreita ligação com o PCC, facção criminosa paulista.
O grupo agia no tráfico de drogas na fronteira, distribuindo os narcóticos para outras regiões do Brasil. Em troca, os pagamentos eram feitos em joias, veículos de luxo e depósitos em contas de empresas de fachada.
"(Os pagamentos) garantiam vida luxuosa e nababesca aos patrões do tráfico internacional de drogas, que incutiam o temor e o silêncio na região pela sua violência e poderio", afirma a PF.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Caso condenados, a pena poderá chegar a 35 anos de prisão.

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