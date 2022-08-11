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Folha de São Paulo

PF deflagra operação contra desvios de recursos federais em Alagoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Beco da Pecúnia que investiga desvios de recursos federais do Sistema Único...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:58

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:58

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação Beco da Pecúnia que investiga desvios de recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), em Alagoas. As informações são da Agência Brasil.
Ao todo, 162 agentes da corporação cumpriram 35 mandados de busca e apreensão em seis municípios alagoanos - Maceió, Rio Largo, São Sebastião, Messias, Palmeira dos Índios e Paripueira - e em São Paulo. Também foi determinado o bloqueio de bens móveis e imóveis no valor de R$ 12 milhões para garantir o ressarcimento aos cofres públicos.
Segundo a investigação, os desvios teriam ocorrido em contratações e pagamentos, no valor R$ 20 milhões, realizados pelo município do Rio Largo em favor de duas empresas para compra de material de construção e peças e serviços para veículos.
De acordo com a PF, entre 2019 e 2022, foram realizados 245 saques de dinheiro nas contas das empresas que receberam os recursos. Para burlar a identificação pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), eram realizados saques individuais de R$ 49 mil. Saques acima de R$ 50 mil são automaticamente identificados pelo órgão.
Além dos mandados de busca, a Justiça determinou o afastamento dos agentes públicos envolvidos na investigação e a proibição de novos repasses de recursos às empresas citadas.
A operação contou com auxílio da Controladoria-Geral da União (CGU) em Alagoas.

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