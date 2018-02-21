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Tráfico de drogas

PF deflagra operação contra célula do PCC e prende 12 em SP

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em 19 endereços do estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 11:53

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 11:53

PF Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC). Os agentes prenderam temporariamente 12 pessoas e levaram para interrogatório na PF.
Na ação, batizada de Operação Frater, os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em 19 endereços domiciliares do estado. Ligado ao PCC, o grupo recebia cocaína da cidade de São Paulo e distribuía a droga entre os pontos de venda, que negociavam o entorpecente no varejo.
Segundo a PF, os 31 mandados judiciais foram cumpridos em São Paulo, Mogi das Cruzes, Santo André, Jarinu e Praia Grande, no estado de São Paulo. O órgão avalia a operação como "um importante golpe na estrutura do PCC" para desarticular uma relevante célula da facção envolvida no tráfico interestadual de drogas e armas.
A investigação começou em janeiro de 2017. Desde então, a PF apreendeu 890 quilos de cocaína, 11 fuzis, duas pistolas, grande quantidade de munição e três bloqueadores de telefone celular.
Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas  cuja pena varia de cinco a 15 anos, além de multa  e associação para o tráfico de drogas  punida com prisão de três a dez anos e sanção pecuniária. Alguns deles vão responder por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, que tem reclusão prevista de três a seis anos e multa.

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