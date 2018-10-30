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Proteção

PF aumenta segurança de Bolsonaro para nível máximo

Segundo um delegado, não houve aumento de risco à segurança do presidente eleito. A nova estrutura seria compatível com a rede de proteção de um chefe de Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 23:03

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 23:03

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa. Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
A Polícia Federal (PF) decidiu aumentar de 35 para 55 o número de policiais encarregados da segurança pessoal do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Trata-se do mais alto nível de segurança para uma autoridade, conforme os protocolos da instituição. A PF também passará a fazer a segurança da residência e dos endereços oficiais de trabalho de Bolsonaro a partir desta segunda-feira. As medidas de proteção se estendem ainda à família do presidente eleito.
O reforço da segurança para o presidente eleito estava previsto em regras definidas antes do início da campanha. Segundo um delegado, não houve aumento de risco à segurança de Bolsonaro. A nova estrutura seria compatível com a rede de proteção de um chefe de Estado. O sistema seria montado para qualquer outro candidato que tivesse vencido as eleições desse domingo. A coordenação da segurança caberá ao delegado Alexandre Ramage.
> Resultado final mostra desempenho homogêneo de Bolsonaro
O delegado Daniel França, que chefiou a equipe de segurança na primeira fase da campanha, retorna à linha de frente do grupo. França terá como papel fazer a interface entre a Polícia Federal e o presidente eleito. O delegado é considerado policial de confiança de Bolsonaro. A PF se mantém como responsável pela segurança do presidente eleito até 1º de janeiro. A partir da posse, a tarefa ficará a cargo do Gabinete de Segurança Institucional.

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