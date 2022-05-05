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R$ 23 milhões

PF apreende 78 kg de ouro em aeronave escoltada por PMs de São Paulo

Apreensão ocorreu em Sorocaba na tarde desta quarta (4), e polícia suspeita de origem ilegal do ouro

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 07:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2022 às 07:06
PF apreende 78 kg de ouro em Sorocaba, no interior de São Paulo
PF apreende 78 kg de ouro em Sorocaba, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução
A Polícia Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira (4) 78 kg de ouro em uma aeronave em Sorocaba, interior de São Paulo. Pela cotação desta quarta (4), o carregamento é avaliado em cerca de R$ 23 milhões.
O avião, um King Air, foi abordado pelos agentes federais enquanto o ouro era descarregado em malas de viagens.
Durante a ação, a PF descobriu que policiais militares do estado de São Paulo eram os responsáveis pela escolta do carregamento.
Um dos PMs que atuava na escolta é um tenente-coronel que está lotado na Casa Militar do governo de São Paulo, que é o órgão que cuida da segurança do governador, mas está afastado desde dezembro para cumprir licença antes de passar para a reserva.
Segundo apuração da reportagem, os responsáveis pelo carregamento apresentaram uma documentação para justificar o volume.
A PF, no entanto, suspeita que a origem do ouro é ilegal e deve abrir uma investigação para apurar o caso.
Um dos objetivos da apuração será entender o envolvimento dos PMs no transporte do ouro.
Além do ouro, a PF apreendeu a aeronave e celulares de todas pessoas abordados no local. Elas estão sendo ouvidas pela polícia.
Pela cotação desta quarta (4), o carregamento é avaliado em cerca de R$ 23 milhões.

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