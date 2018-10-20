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PF abre inquérito para investigar fake news envolvendo candidatos

O pedido de abertura de investigação foi feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 20:49

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 20:49

O pedido de abertura de investigação foi feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) instaurou neste sábado (20) inquérito para investigar a disseminação de mensagens pelo WhatsApp referentes aos candidatos à Presidência da República.
O pedido de abertura de investigação foi feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Ela quer que a PF apure o possível uso de esquema profissional por parte das campanhas, com o propósito de propagar notícias falsas, as chamadas fake news.
Esta semana, jornais publicaram matérias segundo as quais empresas de marketing digital, custeadas por empresários que apoiam o candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, estariam disseminando conteúdo em milhares de grupos do aplicativo.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também abriu processo, depois de ação ajuizada pela candidatura de Fernando Haddad (PT) na quinta-feira (18).
Ao rebater as acusações, pelo Twitter, Jair Bolsonaro afirmou que não tem controle sobre apoios voluntários e afirmou que o PT não está sendo prejudicado por fake news, mas pela verdade.
As matérias dos jornais apontaram uma rede de empresas contratadas para efetuar os disparos em massa.
Os contratos, que chegariam a R$ 12 milhões, seriam bancados por empresários próximos ao candidato.
Para a procuradora Raquel Dodge, o quadro de possível interferência na formação de opinião dos eleitores com atuação dessas empresas com mensagens que podem caracterizar ofensas aos dois candidatos afronta a integridade do processo eleitoral.

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