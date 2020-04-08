Petrobras entrega primeiro lote de 300 mil testagens para coronavírus

Os testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março Crédito: Freepik

A Petrobras informou nesta quarta-feira (8) que entregou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o primeiro lote de 300 mil testagens para diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). Desse total, 200 mil foram doados ao Ministério da Saúde e 100 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março. A previsão é que a Petrobras receba as 300 mil testagens restantes até o mês de maio.

"Esses testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus", disse em nota, observando que a iniciativa integra um conjunto de ações da companhia no combate ao coronavírus.