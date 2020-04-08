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Total de 600 mil

Petrobras entrega primeiro lote de 300 mil testagens para coronavírus

A Petrobras informou que entregou ao Sistema Único de Saúde o primeiro lote de 300 mil testagens para diagnóstico do novo coronavírus. Desse total, 200 mil foram doados ao Ministério da Saúde e 100 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:13

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:13

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Os testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março Crédito: Freepik
A Petrobras informou nesta quarta-feira (8) que entregou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o primeiro lote de 300 mil testagens para diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19). Desse total, 200 mil foram doados ao Ministério da Saúde e 100 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos Estados Unidos, anunciados em 24 de março. A previsão é que a Petrobras receba as 300 mil testagens restantes até o mês de maio.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Esses testes são do tipo RT-PCR, considerados "padrão ouro" pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus", disse em nota, observando que a iniciativa integra um conjunto de ações da companhia no combate ao coronavírus.
A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas. As amostras precisam ser analisadas em laboratórios que possuem equipamentos que estudam genomas, demandando de quatro a seis horas de processamento.

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