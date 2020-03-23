Petrobras doará 600 mil kits ao SUS para teste da covid-19 importado Crédito: Ashkan Forouzani/ Unsplash

A Petrobras informou que vai doar ao Sistema Único de Saúde (SUS) 600 mil kits de testes para diagnóstico de Covid-19. Desse total, 400 mil kits serão doados ao Ministério da Saúde e 200 mil à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a companhia, o material está sendo importado dos Estados Unidos esta semana e deve chegar ao Brasil em abril.

As testagens são do tipo "padrão ouro", que recebem essa classificação pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus.

"A Petrobras está concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade a atravessar esse momento tão difícil. Das medidas mais urgentes, a companhia avaliou que a doação de testes para diagnóstico de Covid-19 está na lista das prioridades", disse a estatal em nota.