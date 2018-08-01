Petistas usam pesquisa interna para justificar candidatura de Lula

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

Na reta final para o registro das candidaturas, a direção do PT aposta que seu eleitorado prefere não desistir da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há três meses em Curitiba. Em pesquisa interna, não registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pesquisado teria apontado que, majoritariamente, quer mesmo Lula candidato. Por precaução, a sigla também levantou com os entrevistados a taxa de transferência de voto para um nome indicado pelo petista e teve a informação de que a maioria deles migrariam para o sucessor escolhido por Lula. No entanto, um pequeno percentual seria redirecionado para a candidata da Rede, Marina Silva, seguido do candidato do PDT, Ciro Gomes.

Segundo correligionários que tiveram acesso aos dados da pesquisa na última semana, a resposta dos eleitores é de que Lula deve lutar até o fim para disputar a presidência, mesmo com grande risco de ser vetado da corrida eleitoral pela lei da Ficha Limpa, já que ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4) a 12 anos de prisão no caso do tríplex em Guarujá (SP). No entanto, os advogados do ex-presidente e o PT argumentam que Lula tem o direito de concorrer até que todos os recursos da segunda instância se esgotem.

A estratégia do PT é fazer uma grande mobilização em todo país, principalmente em Brasília, no dia 15 de agosto, quando pretendem registrar a candidatura de Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Coordenado pelo ex-ministro Gilberto Carvalho, o mesmo que vem organizando a agenda de encontros de Lula com lideranças religiosas na cadeia, o plano é realizar uma série de marchas até a capital federal para acompanhar o registro. A sigla também aposta na repercussão da greve de fome de seis militantes de movimentos sociais, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que está marcada para começar hoje. Segundo petistas, os militantes se preparam por mais de um mês para a greve com orientações espirituais e uma alimentação diferenciada para suportar o jejum. Na avaliação da cúpula do partido, essa iniciativa terá repercussão internacional.

No entanto, o que mais vem preocupando os dirigentes é o início dos debates televisivos que não terão a presença de Lula e nenhum outro nome do PT, já que a estratégia é usar a cara do ex-presidente o máximo de tempo possível na campanha eleitoral. O ex-governador da Bahia Jaques Wagner, um dos cotados para substituir Lula, já mandou recados diretos ao ex-presidente e ao partido destacando que não quer se candidatar à presidência e que só está disposto a concorrer ao Senado. Pessoas próximas a Wagner relatam que ele está preocupado em se tornar alvo de investigações caso dispute a presidência principalmente devido às ligações que manteve com a empreiteira OAS, uma das investigadas na Lava Jato e cujo o ex-presidente e sócio, Léo Pinheiro, está preso em Curitiba. Já o ex-prefeito Fernando Haddad tem mostrado entusiasmo.