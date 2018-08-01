Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Petistas usam pesquisa interna para justificar candidatura de Lula
Levantamento

Petistas usam pesquisa interna para justificar candidatura de Lula

Levantamento teria indicado que seguidores do PT poderão seguir outro candidato se o ex-presidente indicar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 15:31

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 15:31

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
Na reta final para o registro das candidaturas, a direção do PT aposta que seu eleitorado prefere não desistir da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há três meses em Curitiba. Em pesquisa interna, não registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pesquisado teria apontado que, majoritariamente, quer mesmo Lula candidato. Por precaução, a sigla também levantou com os entrevistados a taxa de transferência de voto para um nome indicado pelo petista e teve a informação de que a maioria deles migrariam para o sucessor escolhido por Lula. No entanto, um pequeno percentual seria redirecionado para a candidata da Rede, Marina Silva, seguido do candidato do PDT, Ciro Gomes.
Segundo correligionários que tiveram acesso aos dados da pesquisa na última semana, a resposta dos eleitores é de que Lula deve lutar até o fim para disputar a presidência, mesmo com grande risco de ser vetado da corrida eleitoral pela lei da Ficha Limpa, já que ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4) a 12 anos de prisão no caso do tríplex em Guarujá (SP). No entanto, os advogados do ex-presidente e o PT argumentam que Lula tem o direito de concorrer até que todos os recursos da segunda instância se esgotem.
A estratégia do PT é fazer uma grande mobilização em todo país, principalmente em Brasília, no dia 15 de agosto, quando pretendem registrar a candidatura de Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Coordenado pelo ex-ministro Gilberto Carvalho, o mesmo que vem organizando a agenda de encontros de Lula com lideranças religiosas na cadeia, o plano é realizar uma série de marchas até a capital federal para acompanhar o registro. A sigla também aposta na repercussão da greve de fome de seis militantes de movimentos sociais, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que está marcada para começar hoje. Segundo petistas, os militantes se preparam por mais de um mês para a greve com orientações espirituais e uma alimentação diferenciada para suportar o jejum. Na avaliação da cúpula do partido, essa iniciativa terá repercussão internacional.
No entanto, o que mais vem preocupando os dirigentes é o início dos debates televisivos que não terão a presença de Lula e nenhum outro nome do PT, já que a estratégia é usar a cara do ex-presidente o máximo de tempo possível na campanha eleitoral. O ex-governador da Bahia Jaques Wagner, um dos cotados para substituir Lula, já mandou recados diretos ao ex-presidente e ao partido destacando que não quer se candidatar à presidência e que só está disposto a concorrer ao Senado. Pessoas próximas a Wagner relatam que ele está preocupado em se tornar alvo de investigações caso dispute a presidência principalmente devido às ligações que manteve com a empreiteira OAS, uma das investigadas na Lava Jato e cujo o ex-presidente e sócio, Léo Pinheiro, está preso em Curitiba. Já o ex-prefeito Fernando Haddad tem mostrado entusiasmo.
O PT formou um grupo de trabalho eleitoral, o chamado GTE, com 10 integrantes do partido que se reúnem semanalmente para monitorar questões que vão de alianças partidárias ao registro eleitoral de Lula. Por hora, é unânime no partido que o nome do sucessor de Lula só será definido "no calor do momento" de uma decisão definitiva que impeça sua candidatura do tribunal eleitoral.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados