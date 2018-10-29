Petistas avaliam que onda pró-Haddad acabou e miram 'perder por menos'

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A onda durou pouco. Depois de dois dias com pesquisas apontando o crescimento do candidato Fernando Haddad, a equipe do petista reunida no hotel Pestana, de onde ele acompanha as apurações na tarde deste domingo (28), tem como meta cair de pé, segundo um dos integrantes do marketing. As palavras são as mesmas usadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba há seis meses.

O retorno das pesquisas de boca de urna consolidaram a informação que a campanha petista vinha recebendo, a onda pró-Haddad havia se convertido em marola no dia da eleição. Mesmo assim, o grupo acredita que a queda de pontos que separam o ex-prefeito do candidato do PSL Jair Bolsonaro já é motivo de comemoração.

Neste domingo, os petistas trabalham com a margem de que perderão por cerca de 10 pontos para o capitão reformado. A sigla aposta que uma vitória menos ampla de Bolsonaro credenciará Haddad como a principal liderança da oposição, que sairá mais forte e coesa dessa eleição. O Brasil vai sair mais politizado, com mais disposição para cobrar, disse Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula.