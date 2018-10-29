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Eleições

Petistas avaliam que onda pró-Haddad acabou e miram 'perder por menos'

A sigla aposta que uma vitória menos ampla de Bolsonaro credenciará Haddad como a principal liderança da oposição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:56

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:56

Crédito: reprodução | Facebook
A onda durou pouco. Depois de dois dias com pesquisas apontando o crescimento do candidato Fernando Haddad, a equipe do petista reunida no hotel Pestana, de onde ele acompanha as apurações na tarde deste domingo (28), tem como meta cair de pé, segundo um dos integrantes do marketing. As palavras são as mesmas usadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba há seis meses.
O retorno das pesquisas de boca de urna consolidaram a informação que a campanha petista vinha recebendo, a onda pró-Haddad havia se convertido em marola no dia da eleição. Mesmo assim, o grupo acredita que a queda de pontos que separam o ex-prefeito do candidato do PSL Jair Bolsonaro já é motivo de comemoração.
Neste domingo, os petistas trabalham com a margem de que perderão por cerca de 10 pontos para o capitão reformado. A sigla aposta que uma vitória menos ampla de Bolsonaro credenciará Haddad como a principal liderança da oposição, que sairá mais forte e coesa dessa eleição. O Brasil vai sair mais politizado, com mais disposição para cobrar, disse Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula.
Com o cenário de "perder por menos" no horizonte, o grupo de Haddad preparou um discurso valorizando a democracia e com críticas à violência que decorre dos discursos políticos. Por ora, o plano é que Haddad faça uma fala com homenagens à vereadora do Rio de Janeiro assassinada Marielle Franco, ao mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moa do Katendê, morto depois de entrar em um debate político em defesa do PT, e ao jovem cearense Charleone Lessa, baleado após participar de uma carreata pró-Haddad.

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