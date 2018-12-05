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Menos calorias

Pesquisadores pedem que brasileiros comam menos carne em prol do planeta

Pesquisa sugere que consumo individual diário no Brasil caia de 140 calorias para 52 calorias até 2050

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 15:16
O mundo deverá ter em torno de 10 bilhões de pessoas em 2050, e a ONG World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiais, em tradução livre) traçou algumas orientações para que seja possível alimentar a todos sem destruir o planeta. Para os brasileiros, especificamente, há uma proposta de mudança drástica de hábitos: cortar o consumo de carne vermelha para praticamente um terço do que se come atualmente.
Os brasileiros foram os que mais consumiram carne vermelha no mundo, de acordo com o levantamento: cerca de 140 calorias diárias por pessoa em 2010. A meta é limitar a 52 calorias diárias por pessoa até 2050.
Os brasileiros foram os que mais consumiram carne vermelha no mundo Crédito: Divulgação
Essa e outras dicas estão reunidas no estudo Criando um futuro alimentar sustentável -Um menu de soluções para alimentar quase 10 bilhões de pessoas até 2050, que está sendo lançado hoje na Conferência do Clima da ONU (COP24), na Polônia. Produzido em parceria com o Banco Mundial, a ONU Meio Ambiente e outras agências de pesquisa, o estudo afirma que um dos principais meios de se mitigar o impacto do agronegócio no meio ambiente seria limitar o consumo de carne vermelha. Isso ajudaria a conter a emissão de gases de efeito estufa e a exploração da terra pela pecuária.
Se no Brasil significa uma redução de 63% na porção de carne, para toda a população da África, do Oriente Médio e da Ásia, no entanto, seria possível manter ou até aumentar o consumo atual.
Segundo os especialistas, se continuar no ritmo atual, a demanda por carne vermelha deve apresentar um crescimento de 88% entre 2010 e 2050. Limitar o consumo a 52 calorias diárias por pessoa significaria admitir um aumento de 32%. Consideramos isso eminentemente praticável, mas as mudanças culturais e comportamentais exigidas serão desafiadoras, escrevem os autores.

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