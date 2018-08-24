Em vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais, um homem "denuncia" pesquisa do Datafolha e diz que ela foi fraudada porque o pesquisador se recusou a mostrar o questionário. Mas a acusação não procede. Segundo o instituto de pesquisas, o pesquisador agiu corretamente, pois saber a ordem das perguntas com antecedência pode influenciar as respostas.

coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do país para combater a desinformação na campanha presidencial. Esta verificação foi feita por equipe de jornalistas da Folha de S. Paulo e do O Povo. Depois disso, profissionais do UOL, do Estadão e do Gazeta Online concordaram com a verificação. As checagens só são publicadas depois que pelo menos três veículos diferentes fazem o "crosscheck". A checagem é resultado de trabalho do projeto Comprova,. Esta verificação foi feita por equipe de jornalistas da Folha de S. Paulo e do O Povo. Depois disso, profissionais do UOL, do Estadão e doconcordaram com a verificação. As checagens só são publicadas depois que pelo menos três veículos diferentes fazem o "crosscheck".

Pesquisador agiu corretamente ao não mostrar questionário de pesquisa eleitoral Crédito: Reprodução

O vídeo foi gravado no Rio de Janeiro no dia 6 ou no dia 7 de junho, datas em que os levantamentos foram realizados. Na gravação, um homem, que apesar de mostrar o rosto não se identifica, acusa o entrevistador de fraude. "Foi anulada agora a pesquisa Datafolha porque foi negada a informação de eu ler as perguntas", diz ele. E questiona: "Como é que eu posso dar credibilidade a uma pesquisa onde eu não posso ler as perguntas?". Enquanto fala para a câmera, o homem grava também o funcionário do instituto.

O pesquisador tenta esconder o rosto e, em um momento do vídeo, explica que o questionário não pode ser lido pelo entrevistado.

A metodologia da pesquisa não permite que os entrevistados leiam as perguntas antes para que o resultado seja considerado válido. De acordo com o site do Datafolha , "o questionário é o principal instrumento das pesquisas e a ordem das perguntas pode influenciar as respostas dos entrevistados".

O questionário, no entanto, foi publicado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , como determina a lei, quando a pesquisa foi registrada. O registro foi feito dois dias antes do início da consulta, no dia 4 de junho, recebeu o número BR-05110/2018 e pode ser consultado por qualquer pessoa.

O Comprova também entrou em contato com o Datafolha, que confirmou que o entrevistador fazia pesquisa para o Instituto. Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha, afirmou que o homem agiu corretamente ao se recusar a mostrar o questionário ao entrevistado.

O Comprova também questionou o Datafolha sobre o horário da pesquisa. No vídeo, gravado em lugar aberto, o céu está escuro. Paulino explicou que os pesquisadores precisam fazer pesquisas durante manhã, tarde e começo de noite porque o comportamento dos transeuntes muda. Cada entrevistador sai para pesquisa com uma grade de pessoas que precisa abordar.

O vídeo foi compartilhado pela primeira vez na página Movimento Brasil Contra a Corrupção (MBCC) no dia 8 de junho, às 00h08. Ele voltou a ser difundido nas redes após divulgação de nova pesquisa, no dia 22 de agosto. Nesse dia, a página do Facebook Rio Conservador compartilhou o vídeo. "Funcionário de instituto de pesquisa é pego em flagrante tentando manobrar pesquisa eleitoral. Eles estão fazendo de tudo para evitar a vitória de Bolsonaro", diz texto que acompanha o vídeo.