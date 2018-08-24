Pesquisa que mostra Bolsonaro vencendo em todos os Estados é falsa

É falso um texto que circula nas redes sociais a respeito de pesquisa de intenção de votos que mostraria o candidato Jair Bolsonaro (PSL) liderando em todos os Estados, mesmo no cenário testado com o ex-presidente Lula (PT).

Não é verdadeira a informação de que pesquisa mostra Bolsonaro liderando em todos os Estados no cenário com Lula Crédito: Reprodução

A informação falsa diz que "Bolsonaro está na frente em todos os Estados e venceria as eleições no primeiro turno mesmo com Lula sendo candidato". O texto nem menciona qual instituto teria feito a pesquisa. Diz apenas que as sondagens foram "realizadas pela instituição de pesquisas".

O Comprova não encontrou pesquisas de outros institutos e também não identificou informações de outra tornada pública com os mesmos índices. Também não há registro da pesquisa citada nas redes sociais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além de dados relacionados aos demais Estados, a pesquisa falsa aponta que no Espírito Santo o candidato do PSL Jair Bolsonaro teria a preferência de 55,70% do eleitorado, enquanto Lula atingiria 20,18%.

Entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às "Eleições 2018" ou a candidatos devem registrá-las junto à Justiça Eleitoral, como determina a Resolução nº 23.549, de 18.12.2017. Divulgar levantamentos falsos ou que não foram registrados pode gerar multa de até R$ 100 mil.

A metodologia de levantamentos de abrangência nacional pode ser consultada diretamente no site do TSE , enquanto a de pesquisas estaduais ou municipais fica nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados, os TREs. No caso do Espírito Santo, neste site.

A matéria com a pesquisa falsa foi mais recentemente postada nas redes sociais pelo perfil do jornalista Hélio Nogueira (@HelioNogueiraTV) no último dia 20/08. Até o dia 23 de agosto, esse post contava com 796 retweets e 1.503 curtidas.