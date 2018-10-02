Pesquisa oferece três boas notícias para Bolsonaro e uma para Haddad

Fernando Haddad e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Jair Bolsonaro

1) Subiu de 27% para 31% das intenções de voto após uma semana turbulenta em que seu guru econômico, Paulo Guedes, sugeriu a criação de um imposto nos moldes da CPMF, seu candidato a vice, general Mourão, condenou o pagamento de 13 salário e férias para os trabalhadores.

2) Bolsonaro - que na pesquisa anterior do Ibope perdia na simulação de segundo turno para o petista Fernando Haddad, seu principal adversário - aparece empatado com o ex-prefeito de São Paulo na simulação de segundo turno divulgada na segunda-feira (1). Bolsonaro, com base na pesquisa, pode rechaçar a tese de que não tem condições de vencer o PT no segundo turno. Assim, reúne condições de conquistar votos que seriam dados para Geraldo Alckmin (PSDB), Álvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB).

3) A rejeição a Haddad, seu principal concorrente, subiu de 27% para 38%. A rejeição a Bolsonaro (44%) ainda é maior, mas a diferença caiu consideravelmente. Especialistas dizem que o nível de rejeição pode definir a eleição no segundo turno.

Fernando Haddad