Pesquisa oferece três boas notícias para Bolsonaro e uma para Haddad

Jair Bolsonaro
1) Subiu de 27% para 31% das intenções de voto após uma semana turbulenta em que seu guru econômico, Paulo Guedes, sugeriu a criação de um imposto nos moldes da CPMF, seu candidato a vice, general Mourão, condenou o pagamento de 13 salário e férias para os trabalhadores.
2) Bolsonaro - que na pesquisa anterior do Ibope perdia na simulação de segundo turno para o petista Fernando Haddad, seu principal adversário - aparece empatado com o ex-prefeito de São Paulo na simulação de segundo turno divulgada na segunda-feira (1). Bolsonaro, com base na pesquisa, pode rechaçar a tese de que não tem condições de vencer o PT no segundo turno. Assim, reúne condições de conquistar votos que seriam dados para Geraldo Alckmin (PSDB), Álvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB).
3) A rejeição a Haddad, seu principal concorrente, subiu de 27% para 38%. A rejeição a Bolsonaro (44%) ainda é maior, mas a diferença caiu consideravelmente. Especialistas dizem que o nível de rejeição pode definir a eleição no segundo turno.
Fernando Haddad
Aparece 11 pontos percentuais à frente de Ciro Gomes (PDT), seu principal adversário na briga pelos votos da esquerda. Está claro que Haddad é mais competitivo que Ciro e, por isso, pode tomar votos do pedetista e de Marina Silva (Rede), que está em queda livre. Dessa forma, consolidará sua chegada ao segundo turno. Passa a ser a esperança daqueles que querem derrotar Jair Bolsonaro nas urnas.