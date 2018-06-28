Pesquisa Ibope mostra Bolsonaro na liderança com 17% dos votos

Deputado federal aparece com 17% em cenário sem o ex-presidente Lula, seguido por Marina Silva (13%), Ciro Gomes (8%) e Geraldo Alckmin (6%) Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Ibope divulgada na manhã desta quinta-feira (28) aponta, no cenário sem o ex-presidente Lula (PT), que o deputado Jair Bolsonaro (PSL) é o favorito, com 17% das intenções de voto. Atrás dele vem a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), com 13%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, no limite dessa margem, os dois pré-candidatos aparecem empatados, ambos com 15%.

O pré-candidato Ciro Gomes (PDT) vem sem seguida, com 8%. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) tem 6% das intenções de voto, e Alvaro Dias (Podemos), 3%. O petista Fernando Haddad, considerado plano B de Lula, aparece com 2%, junto com o ex-presidente Fernando Collor de Mello (PTC).

Os demais pré-candidatos apontam com 1% das intenções de voto: Flávio Rocha (PRB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo), Levy Fidelix (PRTB), João Goulart Filho (PPL), Manuela D'Ávila (PCdoB) e Rodrigo Maia (DEM). Votos brancos e nulos ultrapassam todas as opções colocadas, com 33%.

REJEIÇÃO

Embora lidere as intenções de voto na pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor), Bolsonaro lidera a rejeição. No total, 32% dos entrevistados dizem que não votariam no deputado.

Para o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, embora Bolsonaro e Marina apareçam tecnicamente empatados, é possível dizer que o deputado está na frente.

"Dado os parâmetros da pesquisa existe o empate, o meu erro permite isso. Mas não significa que eles estão iguais, porque não estão. Um está maior do que o outro. Olhando as outras pesquisas ele está na frente. Não tenho como negar isso", explica Fonseca.

Outro cenário, com o nome de Lula, foi testado. Neste, o petista com 33%, seguido por Jair Bolsonaro (15%) e Marina Silva (7%). Em quarto lugares Ciro Gomes e Geraldo Alckmin aparecem empatados com 4%. Quando Lula não aparece, Marina e Ciro são os que mais "herdam" votos do petista.