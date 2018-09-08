Pesquisa Ibope: Casagrande tem 59% das intenções de voto e Rose, 11%

Renato Casagrande e Rose de Freitas Crédito: Amarildo

Pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (08) mostra que o candidato Renato Casagrande (PSB) tem 59% das intenções de voto estimuladas  quando a lista de candidatos é apresentada aos entrevistados. São cinco pontos percentuais a mais do que os 54% da preferência que ele alcançou no levantamento anterior, feito em agosto.

Em segundo lugar aparece Rose de Freitas (Podemos), com 11%. Na pesquisa anterior, 13% disseram que votariam nela. A oscilação das intenções de voto da candidata aconteceu dentro da margem de erro da pesquisa do Ibope, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Carlos Manato (PSL) tem 6% das intenções na pesquisa atual. Tinha 4% na sondagem realizada em agosto. Aridelmo Teixeira (PTB) passou de 1% para 3%. Os dois oscilaram dentro da margem de erro.

André Moreira (PSOL) e Jackeline Rocha (PT) mantiveram 1% das intenções, cada um.

Com o resultado, Casagrande mantém a chance de ser eleito em primeiro turno.

As intenções de voto branco ou nulo caíram de 17% para 11%. Os que não sabiam ou não responderam foram 9% dos entrevistados em agosto. Agora, são 8%.





ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea  quando os entrevistados respondem em quem votam sem conhecer a lista de candidatos , Renato Casagrande aparece com 29%, dez pontos percentuais a mais do que tinha na pesquisa Ibope de agosto.

Rose de Freitas tem 3% na espontânea. Manato, 2%. Ambos tinham 1% na pesquisa anterior. Os demais candidatos foram citados, mas não o suficiente para pontuar. Portanto, aparecem na pesquisa com zero por cento.

REJEIÇÃO

O Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Manato é a resposta de 27% dos entrevistados. Outros 22% rejeitam Jackeline Rocha. A rejeição dos dois cresceu de uma pesquisa para outra. Em agosto, 22% rejeitavam Manato, e 17%, Jackeline.

Embora tenha diminuído de 31% para 25%, a rejeição a Rose é a segunda maior.

Os que dizem não votar em André Moreira de nenhuma maneira eram 19%. Agora são 18%. A rejeição a Aridelmo Teixeira passou de 17% para 14%.

A rejeição a Renato Casagrande é de 8%. Antes, na pesquisa de agosto, era 14%.

REGISTROS

A pesquisa foi realizada entre os dias 05 e 07 de setembro de 2018. O Ibope entrevistou 812 pessoas. O nível de confiança é de 95%. Isso representa a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou menos.

A sondagem foi contratada por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA e está registrada na Justiça Eleitoral. No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo o protocolo do registro é ES-06092/2018. No Tribunal Superior Eleitoral, BR-08894/2018.