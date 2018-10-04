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Pesquisa

Pesquisa Ibope: Bolsonaro chega a 32% e Haddad vai a 23%

Candidatos do PSL e do PT oscilam dentro da margem de erro e cenário aponta segundo turno entre os dois presidenciáveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 22:03

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 22:03

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
A quatro dias das eleições, os candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) oscilaram dentro da margem de erro e ampliaram a distância em relação aos concorrentes, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (3). De acordo com a sondagem, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto (contra 31% registrados no último levantamento, de segunda-feira). Já Haddad aparece com 23% (ante 21% do relatório anterior).
Em seguida vêm Ciro Gomes (PDT), com 10%; seguido de Geraldo Alckmin (PSDB), que tem 7%. Marina Silva (Rede) registra 4% das intenções de voto. Ciro e Alckmin perderam um ponto percentual, cada, em relação à pesquisa anterior. Marina manteve a pontuação. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.
SEGUNDO TURNO
Considerando os votos válidos  sem contar nulos e brancos , os dois primeiros colocados na sondagem registram 38% e 28% das intenções de voto. Esses números indicam que haverá segundo turno nas eleições gerais, já que a disputa só é decidida na primeira etapa caso um candidato consiga 50% mais um dos votos válidos.
Nos cenários de segundo turno, há um empate técnico entre os dois mais bem colocados. Haddad tem 43%, contra 41% de Bolsonaro. Assim como no levantamento anterior, Ciro Gomes é o único que venceria Bolsonaro na segunda etapa, com 46% a 39% dos votos.
Quando a disputa é entre o candidato do PSL e Alckmin, o tucano tem 41% das intenções, tecnicamente empatado com os 40% do rival. O Ibope simulou ainda um segundo turno entre Bolsonaro e Marina. Nesse caso, o capitão reformado teria vantagem de 43% a 39%  os dois empatariam no limite da margem de erro.
REJEIÇÃO
Os dois primeiros colocados mantiveram os maiores índices de rejeição, embora as taxas tenham oscilado para baixo. Segundo a pesquisa, 42% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro  dois pontos a menos que na sondagem anterior. Já a rejeição de Haddad ficou em 37%, um ponto a menos que na última pesquisa.
A rejeição ao candidato petista cresceu à medida que passou a ser conhecido do eleitorado durante a campanha. Na primeira pesquisa do instituto em que apareceu como candidato, no dia 18 de setembro, ele era rejeitado por 29%. Bolsonaro, por sua vez, tem conseguido diminuir sua rejeição, que chegou a ser de 46% no dia 24 de setembro e agora está em 42%. Nas duas pesquisas anteriores à de ontem, ele aparecia com 44%.
REGISTRO
O Ibope ouviu 3.010 eleitores, em 209 municípios, entre os dias 1º e 2 de outubro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR-08245/2018. Os contratantes foram o Estado e a TV Globo. (Agências O Globo e Estado)

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