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Corrida ao Palácio Anchieta

Pesquisa Futura: Renato Casagrande herda votos de Paulo Hartung

Levantamento simulou para onde iriam as intenções de voto do emedebista. Socialista, que seria o principal rival dele nas urnas, é o maior beneficiado

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 02:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 02:47
Casagrande herda votos de Hartung Crédito: Reprodução
O Instituto Futura projetou para onde vão os votos que iriam para o governador Paulo Hartung (MDB), que decidiu não disputar a reeleição. Curiosamente, o maior "herdeiro" do atual chefe do Executivo é o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que seria seu principal adversário nas urnas no próximo mês de outubro. O socialista e o governador caminharam juntos nas eleições de 2010, mas a parceria esfacelou-se em 2014, quando foram rivais na corrida pelo Palácio Anchieta.
Hartung apareceu com 32,9% das intenções de voto na pesquisa estimulada, contra 42% de Casagrande. Apesar de o governador ter anunciado que não vai participar do pleito, o levantamento simulou como ficaria o quadro, caso ele o fizesse. E também há os cenários com possíveis substitutos do emedebista.
Na hipótese em que o vice-governador César Colnago (PSDB) seria esse substituto, Casagrande "pegaria" 52,5% das intenções de voto que, num primeiro momento, seriam de Hartung. Colnago mesmo ficaria com apenas 7,2% do "espólio". 
No cenário com o senador Ricardo Ferraço (PSDB) como o nome palaciano, Casagrande herdaria 44,9% das intenções de voto do emedebista e Ricardo, 23,6%.
Se o nome do candidato governista ao Palácio Anchieta fosse o do deputado estadual Amaro Neto (PRB), Casagrande abocanharia 48,3% das intenções de voto que inicialmente seriam destinadas a Hartung  se ele fosse disputar  enquanto o parlamentar ficaria com 16,7%.
METODOLOGIA
O Instituto Futura entrevistou, face a face, 800 pessoas  moradores e eleitores do Espírito Santo  entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número ES-09041/2018.

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