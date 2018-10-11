Pesquisa Datafolha: Bolsonaro tem 58%; Haddad, 42%

Nesta quarta-feira, o PDT oficializou apoio 'crítico' à candidatura de Haddad no segundo turno. Demais partidos já haviam toma uma decisão na terça - o PTB vai apoiar Bolsonaro, e o Centrão ficou dividido.

No primeiro turno, Bolsonaro obteve 46,03 % dos votos válidos (49,2 milhões de votos), tendo saído vencedor em 16 Estados e no Distrito Federal. Haddad obteve 29,28% dos votos válidos (31,3 milhões votos) e seu desempenho no Nordeste impediu uma definição da disputa já no primeiro turno - veja os números completos da apuração do primeiro turno aqui.