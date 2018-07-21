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Transferência de apoios

Pesquisa aponta que eleitor não vai atender pedido de políticos

Ao serem questionados, maioria dos eleitores disseram que não votariam em candidatos apoiados por Hartung e Casagrande

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 00:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 00:09
Paulo Hartung e Renato Casagrande Crédito: Reprodução
Enquanto os partidos e grupos políticos tentam montar um verdadeiro quebra-cabeças para definir as alianças eleitorais, que levam em conta em quais palanques estarão os nomes com maior musculatura política, a pesquisa feita pelo Instituto Futura mostra que o pedido dos políticos para votar em determinado candidato deve se concretizar pouco nas urnas.
Como o governador Paulo Hartung (MDB) afirmou que não vai disputar nenhum cargo, a Futura perguntou aos eleitores se eles votariam num candidato a governador a pedido do emedebista. 
A maior parte, 49,8%, respondeu que com certeza não votaria neste candidato. Outros 37,3% disseram que o apoio não interfere no voto, e 11% afirmaram que votariam com certeza no candidato apoiado por Hartung.
Quando a pergunta é em relação à candidatura apoiada para o Senado, os resultados foram semelhantes. Entre os entrevistados, 50% falaram que não votam no nome para o qual Hartung pediu voto, e 10,5% disseram que votariam. No meio termo, 36,4% consideraram o apoio indiferente.
Se o ex-governador Renato Casagrande (PSB) pedisse para votar em um candidato a senador, 43,8% dos entrevistados pela Futura afirmaram que não votariam no indicado, índice menor do que o de Hartung.
Para outros 37%, o apoio não interfere no voto, e 16,3% votariam com certeza no nome apoiado pelo socialista.
INFLUÊNCIA
O diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, avalia que o resultado da influência política nas urnas é na verdade muito maior, pois o eleitor costuma adotar respostas de acordo com o "politicamente correto" ao responder as pesquisas.
"É importante frisar que o apoio dessas lideranças políticas está longe de ser o único fator em todo esse processo. Ele efetivamente conta entre um conjunto de razões que vai fazer a pessoa decidir. Mas ele não gosta de dizer que é convencido pelo apoio de alguém."
Orrico pontua que essa influência é, no entanto, limitada. "Não é que aquele cacique vai conseguir eleger alguém. Mas o apoio dele pode contar. Se é alguém bem avaliado, conta para bem. Se é mal avaliado, pode atrapalhar", disse.
METODOLOGIA
O Instituto Futura entrevistou, face a face, 800 pessoas  moradores e eleitores do Espírito Santo  entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número ES-09041/2018.

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