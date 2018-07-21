Pesquisa aponta que eleitor não vai atender pedido de políticos

Paulo Hartung e Renato Casagrande Crédito: Reprodução

Enquanto os partidos e grupos políticos tentam montar um verdadeiro quebra-cabeças para definir as alianças eleitorais, que levam em conta em quais palanques estarão os nomes com maior musculatura política, a pesquisa feita pelo Instituto Futura mostra que o pedido dos políticos para votar em determinado candidato deve se concretizar pouco nas urnas.

Como o governador Paulo Hartung (MDB) afirmou que não vai disputar nenhum cargo, a Futura perguntou aos eleitores se eles votariam num candidato a governador a pedido do emedebista.

A maior parte, 49,8%, respondeu que com certeza não votaria neste candidato. Outros 37,3% disseram que o apoio não interfere no voto, e 11% afirmaram que votariam com certeza no candidato apoiado por Hartung.

Quando a pergunta é em relação à candidatura apoiada para o Senado, os resultados foram semelhantes. Entre os entrevistados, 50% falaram que não votam no nome para o qual Hartung pediu voto, e 10,5% disseram que votariam. No meio termo, 36,4% consideraram o apoio indiferente.

Se o ex-governador Renato Casagrande (PSB) pedisse para votar em um candidato a senador, 43,8% dos entrevistados pela Futura afirmaram que não votariam no indicado, índice menor do que o de Hartung.

Para outros 37%, o apoio não interfere no voto, e 16,3% votariam com certeza no nome apoiado pelo socialista.

INFLUÊNCIA

O diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, avalia que o resultado da influência política nas urnas é na verdade muito maior, pois o eleitor costuma adotar respostas de acordo com o "politicamente correto" ao responder as pesquisas.

"É importante frisar que o apoio dessas lideranças políticas está longe de ser o único fator em todo esse processo. Ele efetivamente conta entre um conjunto de razões que vai fazer a pessoa decidir. Mas ele não gosta de dizer que é convencido pelo apoio de alguém."

Orrico pontua que essa influência é, no entanto, limitada. "Não é que aquele cacique vai conseguir eleger alguém. Mas o apoio dele pode contar. Se é alguém bem avaliado, conta para bem. Se é mal avaliado, pode atrapalhar", disse.

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