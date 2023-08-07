Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pendurado em balão, jovem cai de 3 metros de altura em Goiás; vídeo
Após rajada de vento

Pendurado em balão, jovem cai de 3 metros de altura em Goiás; vídeo

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 05:29

Um jovem de 18 anos ficou pendurado em um balão e caiu de uma altura de cerca de 3 m neste sábado (5), em Pirenópolis (GO).
Félix Sebastião de Melo Silva Neto, funcionário da empresa Fly Now Balonismo, segurava a borda do cesto quando uma rajada de vento fez o balão subir de forma inesperada.
Após alguns instantes, ele se soltou, caindo de uma altura de cerca de 3 m.
Na queda, o jovem sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e liberado em seguida.
Marcos Vinícius Cortes da Silva, piloto de balão e dono da empresa, afirmou que estava sendo preparado um voo conhecido como cativo, em que o balão fica preso a quatro cordas e chega a uma altura de 10 m, quando ocorreu o incidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados