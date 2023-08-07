Pendurado em balão, jovem cai de 3 metros de altura em Goiás; vídeo

Um jovem de 18 anos ficou pendurado em um balão e caiu de uma altura de cerca de 3 m neste sábado (5), em Pirenópolis (GO).
Félix Sebastião de Melo Silva Neto, funcionário da empresa Fly Now Balonismo, segurava a borda do cesto quando uma rajada de vento fez o balão subir de forma inesperada.
Após alguns instantes, ele se soltou, caindo de uma altura de cerca de 3 m.
Na queda, o jovem sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e liberado em seguida.
Marcos Vinícius Cortes da Silva, piloto de balão e dono da empresa, afirmou que estava sendo preparado um voo conhecido como cativo, em que o balão fica preso a quatro cordas e chega a uma altura de 10 m, quando ocorreu o incidente.