Pelo menos três candidatos a presidente são milionários

João Amoêdo Crédito: Reprodução/Facebook

Seis candidatos a presidente já fizeram seus registros de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De todos, o que apresentou os bens mais altos foi o engenheiro e administrador de empresas João Amoêdo, aposta do partido Novo. Ele declarou um patrimônio de R$ 425 milhões, um valor 265 vezes maior que os bens declarados por Ciro Gomes, do PDT, que possui o segundo maior patrimônio declarado até o momento: R$ 1,6 milhão.

Em sua declaração, João Amoêdo afirma que além de possuir R$ 380 milhões em investimentos e aplicações, ele é dono de seis apartamentos, quatro salas, dois terrenos e uma casa. Ele tem também cinco veículos e um barco.

Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, apresentou o terceiro maior valor de bens e declarou possuir R$ 1,3 milhão. Vera, candidata do PSTU, afirma que possui um terreno de R$ 20 mil. Já Guilherme Boulos, do PSOL, apresentou o menor valor: R$ 15 mil. Segundo ele, consta apenas um carro em seu nome.