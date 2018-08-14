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Declaração de bens

Pelo menos três candidatos a presidente são milionários

Apenas seis partidos fizeram o registro das candidaturas até agora. Prazo vai até quarta-feira

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 21:38
João Amoêdo Crédito: Reprodução/Facebook
Seis candidatos a presidente já fizeram seus registros de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De todos, o que apresentou os bens mais altos foi o engenheiro e administrador de empresas João Amoêdo, aposta do partido Novo. Ele declarou um patrimônio de R$ 425 milhões, um valor 265 vezes maior que os bens declarados por Ciro Gomes, do PDT, que possui o segundo maior patrimônio declarado até o momento: R$ 1,6 milhão.
Em sua declaração, João Amoêdo afirma que além de possuir R$ 380 milhões em investimentos e aplicações, ele é dono de seis apartamentos, quatro salas, dois terrenos e uma casa. Ele tem também cinco veículos e um barco.
Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, apresentou o terceiro maior valor de bens e declarou possuir R$ 1,3 milhão. Vera, candidata do PSTU, afirma que possui um terreno de R$ 20 mil. Já Guilherme Boulos, do PSOL, apresentou o menor valor: R$ 15 mil. Segundo ele, consta apenas um carro em seu nome.
Cabo Daciolo, do Patriota, foi o único que não apresentou declaração de bens ao TSE. Apenas sua vice, a professora Suelene Balduino, apresentou declaração de R$ 200 mil, que inclui dois carros e um apartamento.

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