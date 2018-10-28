Pelo menos 100 pessoas cercam comboio de Bolsonaro no Rio

Candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL) chega para votar no segundo turno das Eleições 2018, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo (28). Crédito: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Com meio corpo para fora de uma viatura da Polícia Federal, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) deixou a Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Marechal Hermes, zona norte do Rio, onde votou hoje (28) pela manhã, acenando para apoiadores e ouvindo gritos de "mito".

O candidato disse que o sentimento das ruas é o de vitória. "É o que eu vi nas ruas nos últimos meses: vitória", disse, já dentro da seção onde vota.

Cerca de 100 eleitores trajando camisas amarelas o apoiavam e cercaram o veículo onde estava Bolsonaro, atrapalhando o forte esquema de segurança que havia sido montado.

BOLSONARO SE IRRITA COM DELEGADO

O delegado da Polícia Federal Antônio Marcos Teixeira, que coordena a equipe que faz a segurança de Jair Bolsonaro, repreendeu agentes federais que permitiram que o candidato colocasse metade do corpo para fora da viatura que o levou até o local da votação. A repreensão desagradou Bolsonaro, que chegou a dispensar o delegado de sua segurança.



Como o candidato não tem poder para decidir se o delegado continua ou não a desempenhar a chefia de sua equipe de segurança, a situação será avaliada pela PF.



Em caso de vitória, Bolsonaro tem o direito de continuar com a segurança da PF até o dia 1º de janeiro, data da posse.



De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a PF vai aguardar o resultado da eleição para decidir se haverá a troca no comando da segurança de Bolsonaro. Caso ele saia vencedor das urnas, a PF deve decidir nesta segunda-feira, 29, se fará a troca.

O comboio com batedores da polícia militar e agentes da Polícia Federal deixou a escola lentamente, permitindo que Jair Bolsonaro acenasse para os apoiadores. O candidato chegou a pedir que um deles lhe entregasse uma bandeira do Brasil, mas com a aproximação intensa de pessoas os agentes da PF acabaram colocando o candidato totalmente para dentro da viatura.

Na chegada, Bolsonaro entrou pelos fundos da escola, despistando jornalistas. Depois de votar, o candidato fez uma breve aparição na frente do local e acenou para apoiadores que esperavam desde cedo por sua chegada, gerando correria e breve tumulto. Ele não deu declarações.