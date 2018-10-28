Pelo menos 100 pessoas cercam comboio de Bolsonaro no Rio

Com meio corpo para fora de uma viatura da Polícia Federal, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) deixou a Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Marechal Hermes, zona norte do Rio, onde votou hoje (28) pela manhã, acenando para apoiadores e ouvindo gritos de "mito".
O candidato disse que o sentimento das ruas é o de vitória. "É o que eu vi nas ruas nos últimos meses: vitória", disse, já dentro da seção onde vota.
Cerca de 100 eleitores trajando camisas amarelas o apoiavam e cercaram o veículo onde estava Bolsonaro, atrapalhando o forte esquema de segurança que havia sido montado.
BOLSONARO SE IRRITA COM DELEGADO
O delegado da Polícia Federal Antônio Marcos Teixeira, que coordena a equipe que faz a segurança de Jair Bolsonaro, repreendeu agentes federais que permitiram que o candidato colocasse metade do corpo para fora da viatura que o levou até o local da votação. A repreensão desagradou Bolsonaro, que chegou a dispensar o delegado de sua segurança.
Como o candidato não tem poder para decidir se o delegado continua ou não a desempenhar a chefia de sua equipe de segurança, a situação será avaliada pela PF.
Em caso de vitória, Bolsonaro tem o direito de continuar com a segurança da PF até o dia 1º de janeiro, data da posse.
De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a PF vai aguardar o resultado da eleição para decidir se haverá a troca no comando da segurança de Bolsonaro. Caso ele saia vencedor das urnas, a PF deve decidir nesta segunda-feira, 29, se fará a troca.
Em caso de vitória, Bolsonaro tem o direito de continuar com a segurança da PF até o dia 1º de janeiro, data da posse.
De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a PF vai aguardar o resultado da eleição para decidir se haverá a troca no comando da segurança de Bolsonaro. Caso ele saia vencedor das urnas, a PF deve decidir nesta segunda-feira, 29, se fará a troca.
O comboio com batedores da polícia militar e agentes da Polícia Federal deixou a escola lentamente, permitindo que Jair Bolsonaro acenasse para os apoiadores. O candidato chegou a pedir que um deles lhe entregasse uma bandeira do Brasil, mas com a aproximação intensa de pessoas os agentes da PF acabaram colocando o candidato totalmente para dentro da viatura.
Na chegada, Bolsonaro entrou pelos fundos da escola, despistando jornalistas. Depois de votar, o candidato fez uma breve aparição na frente do local e acenou para apoiadores que esperavam desde cedo por sua chegada, gerando correria e breve tumulto. Ele não deu declarações.
Desde que a seção foi aberta, soldados da Polícia do Exército revistavam todas as pessoas que chegavam para votar. A revista era feita inclusive em crianças e com auxílio de um detector de metais. Ao mesmo tempo, policiais federais faziam varredura nas áreas interna e externa da escola.