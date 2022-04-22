Pelé celebra alta ao lado da mulher: 'É difícil, mas amor é o melhor remédio'

De volta para casa após deixar o Hospital Albert Einstein na quinta-feira, Pelé celebrou a alta com uma publicação em suas páginas oficiais nas redes sociais. O Rei do Futebol publicou, nesta sexta, uma foto na qual aparece em uma cadeira de rodas ao lado da mulher, Márcia, e de Cacau, a cachorra do casal.
"A paz de estar ao lado da minha querida esposa, Márcia, e nossa companheira inseparável, Cacau. O tratamento é difícil, mas sentir o amor delas é o melhor remédio. Lar, doce lar", escreveu a lenda do futebol brasileiro, que, aos 81 anos, trata um tumor no cólon, parte do intestino grosso.
Pelé foi internado na terça-feira para realização de exames que já estavam agendados e não precisou de atendimento na UTI. Durante a internação, passou por monitoramento de tumores no intestino, fígado e pulmão. Segundo seu estafe, não há novas preocupações além do tratamento contra o câncer.
O último boletim médico emitido pela equipe do hospital Albert Einstein, divulgado no momento da alta, afirmou que as condições clínicas do ex-jogador "são boas e estáveis". Desde 2021, quando o tumor no cólon foi identificado, o Rei acumula um histórico de internações. Em setembro do ano passado, foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.
Mais tarde, em janeiro deste ano, exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta. No mês seguinte, ele foi novamente internado, desta vez para tratar uma infecção urinária. Foram 13 dias de internação.
Com frequência, Pelé usa as redes sociais para informar os fãs sobre seu estado de saúde. Nesta sexta, antes de publicar a foto ao lado da mulher e da cachorra, fez uma homenagem ao seu agora ex-assessor pessoal Pepito Fornos, que o acompanhou ao longo de mais de cinco décadas. A relação de trabalho entre os dois acabou no início de abril.