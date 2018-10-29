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Votos descartados

Pela 1ª vez no ES, urna dá problema e 263 votos não são computados

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), não foi possível extrair os votos de uma urna eletrônica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 01:52

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 01:52

Entrada de Vila Valério, cidade em que uma das seções teve votos anulados Crédito: Reprodução
A apuração eleitoral no Espírito Santo para o segundo turno da eleição presidencial foi encerrada neste domingo (28) sem os 263 votos de uma seção localizada no município de Vila Valério, na Região Noroeste do Estado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), não foi possível extrair os votos da urna eletrônica, que apresentou problemas técnicos no encerramento da votação.
Este é o primeiro caso ocorrido no Estado desde que o sistema de votação eletrônica foi implantado. O TRE-ES não informou o número da seção, que tem 334 eleitores inscritos, mas que somente 263 compareceram para votar neste domingo.
Segundo técnicos do TRE-ES, todos os procedimentos para tentar extrair os dados da urna, adquirida em 2008, foram feitos. Porém, não foi possível imprimir o resultado da votação e, portanto, os votos foram descartados e não entraram na contagem final da apuração no Estado.
> Bolsonaro teve 63% dos votos no ES; veja todos os números
PROCEDIMENTOS
Os primeiros procedimentos foram feitos na tentativa de imprimir o resultado da urna. Sem conseguir, os técnicos passaram para a última possibilidade que foi a de retirar o chip do equipamento e colocá-lo em outra máquina. Mas a manobra também não gerou efeito. O problema com a urna eletrônica foi registrado em ata, informou o TRE-ES.
Para o tribunal, a falha pode ser justificada pelo fato de a urna já ter 10 anos de fabricação e ter sido usado em ao menos seis pleitos.
Os votos que ficaram de fora da contagem, afirma o TRE-ES, não influenciam no resultado final da eleição.

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