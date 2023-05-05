Pedreiro passa em universidade, mas um detalhe impede a matrícula

Um vídeo de um pedreiro de 47 anos viralizou nas redes sociais após a sua reação ao saber que foi aprovado em uma universidade pública.

Adenilton Nicolau estava prestes a realizar o sonho de estudar filosofia na UFG (Universidade Federal de Goiás). O vídeo da sua reação, publicado na terça-feira (2), já tem mais de 1 milhão de visualizações.

Apesar da aprovação, a filha do pedreiro publicou um novo vídeo hoje informando que o pai não poderá ingressar na universidade. O pedreiro seria o primeiro da família a entrar em um curso de graduação.

Na gravação, Adenilton explica que fez a inscrição pelo sistema de cotas, mas infringiu um dos requisitos. Ele detalha que, pela regra, precisaria ter estudado em escolas públicas, mas fez um supletivo em um colégio particular para finalizar o Ensino Médio.

É gente, não deu certo...

Quando fiz meu ensino médio, fiz por meio do EJA e na pressa por concluir rápido para melhores oportunidades de emprego, acabei fazendo a etapa final pela escola particular.

Na hora da matrícula nós usamos a cota racial e não nos atentamos ao pic.twitter.com/wFp1VYvoTx — Sara Linhares (Ouça meu EP (@frozinhe) May 4, 2023