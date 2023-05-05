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Vídeo viralizou

Pedreiro passa em universidade, mas um detalhe impede a matrícula

Adenilton Nicolau estava prestes a realizar o sonho de estudar filosofia na UFG (Universidade Federal de Goiás). O vídeo da sua reação, publicado na terça-feira (2), já tem mais de 1 milhão de visualizações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2023 às 06:08

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 06:08

Um vídeo de um pedreiro de 47 anos viralizou nas redes sociais após a sua reação ao saber que foi aprovado em uma universidade pública.
Adenilton Nicolau estava prestes a realizar o sonho de estudar filosofia na UFG (Universidade Federal de Goiás). O vídeo da sua reação, publicado na terça-feira (2), já tem mais de 1 milhão de visualizações.
Apesar da aprovação, a filha do pedreiro publicou um novo vídeo hoje informando que o pai não poderá ingressar na universidade. O pedreiro seria o primeiro da família a entrar em um curso de graduação.
Na gravação, Adenilton explica que fez a inscrição pelo sistema de cotas, mas infringiu um dos requisitos. Ele detalha que, pela regra, precisaria ter estudado em escolas públicas, mas fez um supletivo em um colégio particular para finalizar o Ensino Médio.
No vídeo, o pedreiro diz que tinha pouco tempo para estudar porque precisava trabalhar e cuidar dos filhos e, por isso, resolveu fazer o supletivo.

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