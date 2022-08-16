Pedágios na Imigrantes e na Carvalho Pinto testam cabines de autoatendimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início do mês, os motoristas que cruzam duas rodovias paulistas têm mais uma forma de pagamento do pedágio: por aproximação em cabines de autoatendimento.

No novo sistema de cobrança, ainda em fase de testes, os motoristas apenas de carros de passeio podem realizar a operação com cartão de crédito ou débito por aproximação, desde que a tecnologia NFC esteja ativada no banco.

Essa opção funciona por enquanto apenas nas praças de pedágio do Piratininga, no km 32 da rodovia dos Imigrantes, e de São José dos Campos, no km 92,5 da rodovia Carvalho Pinto.

Ao se aproximar, o usuário deverá aproximar o cartão de débito ou crédito de um sensor localizado em um totem. Depois da leitura, ele será informado sobre a aprovação do pagamento e a cancela será liberada.

Na Imigrantes, o valor do pedágio é R$ 30,20, enquanto na Carvalho Pinto, em São José dos Campos, é de R$ 4.

Essa forma de pagamento não é novidade nos pedágios paulistas, uma vez que qualquer cabine das praças gerenciadas pela Ecovias (sistema Anchieta-Imigrantes) e Ecopistas (corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto) já podem pagar com a tecnologia NFC (aproximação). No entanto, apenas com o intermédio do funcionário da concessionária, que também aceita outras formas de pagamento, como dinheiro e cartões de débito e crédito.

A novidade é a instalação dos totens nos quais os próprios motoristas aproximam seus cartões para liberar a cancela.

"A iniciativa busca trazer mais uma alternativa inovadora aos usuários e facilitar a cobrança da tarifa do pedágio, sem a utilização e contagem de dinheiro em espécie", diz Gustavo Dávila, coordenador de Sistema Rodoviário da Ecopistas.

Há duas cabines específicas para o autoatendimento nas duas praças. Na Imigrantes, ambas são no sentido litoral. Na Carvalho Pinto, há uma em cada direção.

"Maior fluidez e comodidade são os pilares deste projeto e da EcoRodovias para os seus usuários", afirma Ariane Pina, coordenadora de Sistema Rodoviário da Ecovias.