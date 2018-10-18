PDT vai pedir nulidade da eleição após estratégia de empresas contra o PT

O PDT anunciou que irá pedir a nulidade das eleições presidenciais de 2018 por conta da denúncia publicada nesta quinta-feira (18) pelo jornal "Folha de S.Paulo" de que empresas estão comprando pacotes de divulgação em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp . O presidente do PDT, Carlos Lupi, está reunido com outros integrantes do partido para definir o formato dessa ação. Ele ressalta que as fake news têm se transformado no grande problema desta eleição.

O presidente do PDT, Carlos Lupi Crédito: ABR

"O problema das fake news é muito grave, mas agora a compra do envio em massa de fake news contra o PT foi para um outro patamar. É crime. É abuso do poder econômico. Vamos pedir a nulidade das eleições, isso aí vai dar um oba-oba bom", disse Lupi ao jornal "O Globo".

O PDT é um aliado histórico do PT e declarou um "apoio crítico" à candidatura do petista Fernando Haddad ao Palácio do Planalto. Mas enquanto os petistas esperavam que o PDT participasse ativamente da campanha de Haddad, o partido se recusou, e tem dado trabalho ao PT.

Terceiro colocado no primeiro turno da eleição, Ciro Gomes pegou as malas e viajou para a Europa. E seu irmão o senador eleito Cid Gomes (PDT-CE) transformou um ato que seria de campanha a Haddad no Ceará num desabafo contra o PT, dizendo que o partido tinha que pedir desculpa porque fez "muita besteira". Também disse que Haddad vai "perder feio".

Após a afirmação, Bolsonaro usou a declaração de Cid Gomes em seu programa eleitoral, o que fez com o que pedetista, senador eleito pelo Ceará, gravasse um novo vídeo em que critica o capitão da reserva pelo uso das imagens e declarasse que irá votar no petista no segundo turno.