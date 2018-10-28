Paulo Hartung vota em Vitória e defende a democracia

"Eu sempre defendi que os candidatos defendam os seus propósitos, projetos e propostas, mas o que nós brasileiros vamos desejar, por incrível que pareça, é um 'estelionato eleitoral'. Quer dizer, do ponto de vista objetivo, só um 'estelionato eleitoral' salva e dá rumo para o nosso país porque, se as propostas que foram colocadas em cima da mesa forem levadas em prática, nós, que já estamos no buraco, vamos conhecer que buraco não tem fundo. É com tristeza que falo tudo isso. Precisamos de um plano de reforma para o país. O Brasil precisa ser reformado profundamente e restabelecer o equilíbrio financeiro e orçamentário, além de modernizar o país, para que a economia possa ser colocada neste mundo integrado com espaço de competitividade e, consequentemente, dando perspectivas para os brasileiros, principalmente, os jovens, afirmou o governador.