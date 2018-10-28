Paulo Hartung vota em Vitória e defende a democracia

O governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB), votou na manhã deste domingo (28), por volta das 8h40, em Vitória. Ele esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro de Castro Matos, em Jardim da Penha.
Hartung chegou com a esposa, Cristina Gomes, e cumprimentou os mesários. Em entrevista, o governador destacou a importância da democracia, da liberdade de imprensa e do bom funcionamento das instituições no novo mandato presidencial.
"Eu sempre defendi que os candidatos defendam os seus propósitos, projetos e propostas, mas o que nós brasileiros vamos desejar, por incrível que pareça, é um 'estelionato eleitoral'. Quer dizer, do ponto de vista objetivo, só um 'estelionato eleitoral' salva e dá rumo para o nosso país porque, se as propostas que foram colocadas em cima da mesa forem levadas em prática, nós, que já estamos no buraco, vamos conhecer que buraco não tem fundo. É com tristeza que falo tudo isso. Precisamos de um plano de reforma para o país. O Brasil precisa ser reformado profundamente e restabelecer o equilíbrio financeiro e orçamentário, além de modernizar o país, para que a economia possa ser colocada neste mundo integrado com espaço de competitividade e, consequentemente, dando perspectivas para os brasileiros, principalmente, os jovens, afirmou o governador.
Com informações de Ludmila Azevedo