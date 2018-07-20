Paulo Hartung é considerado bom ou ótimo para 40,8%

Crédito: Leonardo Duarte/Secom

Na reta final do terceiro e último mandato  já que assegura não pretender disputar a reeleição , o governador Paulo Hartung (MDB) foi avaliado como ótimo ou bom por 40,8% dos capixabas.

O resultado, verificado na pesquisa realizada pelo Instituto Futura a pedido da Rede Gazeta, também o aponta como regular por 36,1%, e como ruim ou péssimo por 20,9%. Outros 2,3% não sabem ou não responderam.

As entrevistas foram realizadas em todas as regiões do Estado, com entrevistados que são moradores e eleitores do Espírito Santo.

O resultado do emedebista apresentou melhora em relação à última apuração do Instituto, em abril. Há três meses, a avaliação pessoal de Hartung como ótimo ou bom ficou em 37,4%, enquanto o julgamento como ruim e péssimo era maior, com 24,3%. O índice daqueles que o consideravam regular se manteve estável, com 36,4%.

SEGMENTOS

Os locais onde o governador registrou os melhores resultados foram as regiões Sul, onde a aprovação foi de 45,6%, e Noroeste, com 44%.

Na Grande Vitória, Hartung foi classificado como ótimo ou bom por 41,1%, enquanto na região Central (Serrana, até a altura de Castelo) houve o pior resultado, de 28,7%.

Já a maior desaprovação foi na Grande Vitória, com 23,8% dos entrevistados considerando-o ruim ou péssimo. No Litoral Norte, o percentual foi de 21,6%.

Quanto à escolaridade, o grupo que apontou com maior ênfase o governador como ótimo ou bom foram os eleitores que completaram até o ensino fundamental, que somaram 50%. Somente 14,4% das pessoas desta escolaridade opinaram por ruim ou péssimo.

Entre aqueles que concluíram a faculdade, o resultado ficou dividido: 30,4% o consideram bom ou ótimo, e este mesmo percentual foi registrado como ruim ou péssimo.

GOVERNO

Além da avaliação pessoal de Hartung, o Instituto Futura perguntou aos entrevistados sobre como veem a gestão do emedebista.

Para 28,8% das pessoas questionadas, o governo tem sido ótimo ou bom. A maior parte o considera regular, representando 42,6%. Outros 25,4% têm uma percepção ruim ou péssima.

Enquanto a desaprovação se manteve no mesmo nível de abril, a aprovação registrou queda. Naquele mês, 31,9% consideravam o governo satisfatório.

Assim como na avaliação da pessoa de Hartung, o melhor resultado veio da região Sul, onde a aprovação do governo é 31,3%. É do lado oposto, no Litoral Norte, onde está a maior reprovação, de 28,8%.

ANÁLISE

Para o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, como o brasileiro considera mais o personagem do que a instituição, é normal que o governador esteja bem avaliado, e o governo estar pior do que ele.

"Este pequeno aumento na aprovação do governador, e a consequente queda na desaprovação pode ter relação com o fato dele ter intensificado as agendas nos últimos meses, com inaugurações, percorrendo o Estado, se colocando mais presente", comenta.

METODOLOGIA