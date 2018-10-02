Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Paulo Hartung declara apoio a Geraldo Alckmin

O apoio ao candidato à presidência acontece a seis dias das eleições, que acontecem no próximo domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 21:25

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 21:25

Paulo Hartung declara apoio a Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução
Em um vídeo divulgado na tarde desta segunda-feira (1), o governador Paulo Hartung declarou voto ao presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB). O apoio ao candidato à presidência acontece a seis dias das eleições, que acontecem no próximo domingo (7).
"Vivemos uma das piores crises econômicas, política e ética. E o que eu vejo hoje é que os extremos da política brasileira não têm propostas para tirar o Brasil desta situação. O Brasil só tem a perder com essa polarização do nós contra eles. E corremos o risco gravíssimo do resultado da eleição prolongar ainda mais essa divisão e o sofrimento do nosso povo. Por isso eu defendo a candidatura de Geraldo Alckmin, como ponto de convergências para os brasileiros, e para uma possibilidade de uma união em torno de um movimento de salvação nacional. Eu voto Geraldo Alckmin".
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados