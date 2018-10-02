Paulo Hartung declara apoio a Geraldo Alckmin

"Vivemos uma das piores crises econômicas, política e ética. E o que eu vejo hoje é que os extremos da política brasileira não têm propostas para tirar o Brasil desta situação. O Brasil só tem a perder com essa polarização do nós contra eles. E corremos o risco gravíssimo do resultado da eleição prolongar ainda mais essa divisão e o sofrimento do nosso povo. Por isso eu defendo a candidatura de Geraldo Alckmin, como ponto de convergências para os brasileiros, e para uma possibilidade de uma união em torno de um movimento de salvação nacional. Eu voto Geraldo Alckmin".