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Massoterapeuta

Paty Bumbum é presa em casa, na Zona Oeste do Rio

Patrícia Silva dos Santos teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 10:14

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 10:14

Paty Bumbum foi presa em casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio Crédito: TV Globo / Reprodução
Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, nesta segunda-feira, a massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, a Paty Bumbum, de 47 anos. Ela  que teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça  estava em casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Na residência os policiais apreenderam produtos que Paty usaria em procedimentos estéticos. As informações são do "Bom Dia Rio".
"Encontramos silicone e medicamentos que, segundo ela, são para preenchimento dos lábios. Vamos verificar se o silicone é de uso industrial e também esses medicamentos" disse o delegado Eduardo Freitas, titular da 42ª DP, em entrevista ao telejornal.
De acordo com ele, testemunhas contaram que foram submetidas a procedimentos feitos por Paty e também a massoterapeuta Valéria dos Santos Reis, de 54 anos.
"Duas testemunhas contaram que foram vítimas dela e da Valéria. Essas vítimas desenvolveram trombose em virtude dos produtos aplicados", contou freitas ao "Bom Dia Rio".
Paty, que já havia sido indiciada por exercício ilegal da medicina e respondia em liberdade, é agora investigada também por organização criminosa e eventual participação no homicídio da modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos, após um procedimento estético no dia 20 do mês passado. Ela teve complicações e morreu no mesmo dia.
 

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