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Depoimento

Paty Bumbum admite que usava silicone industrial em procedimentos

Patrícia Silva dos Santos confessou que exercia medicina de forma ilegal, mas negou envolvimento na morte da modelo Mayara dos Santos

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 10:39
Paty Bumbum foi presa em casa, em Curicica, na Zona Oeste do Rio Crédito: TV Globo / Reprodução
A massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, de 47 anos, conhecida como Paty Bumbum, prestou novo depoimento na terça-feira, 21, à polícia na delegacia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela admitiu que exercia medicina de forma ilegal, usava silicone industrial nos procedimentos estéticos por ser mais barato e que conhece Valéria dos Santos Reis, que está foragida da Justiça.
Contudo, ela negou envolvimento na morte da modelo Mayara dos Santos, de 24 anos, que veio da Dinamarca para fazer um preenchimento nos glúteos. Ele morreu horas depois de realizar o procedimento, no dia 20 de julho.
>Paty Bumbum é presa em casa na Zona Oeste do Rio
A massoterapeuta foi presa no início deste mês em casa, no bairro da Curicica, zona oeste do Rio. Ela foi indiciada pelos crimes de organização criminosa, exercício ilegal da medicina, lesão corporal e estelionato, e está com a prisão temporária decretada pela Justiça por 30 dias.
Além da massoterapeuta, está presa na mesma penitenciária Ohana Hindara de Lima Diniz. As duas são suspeitas de envolvimento na morte de Mayara, após aplicação de silicone industrial nos glúteos.
> Paty Bumbum nega acusações e diz: "no SUS morre gente todo dia"
Paty Bumbum se apresentava como médica mesmo sem formação em medicina e respondia em liberdade. Ela é acusada de realizar procedimentos estéticos irregulares em sua própria residência.
A polícia ainda está à procura da massoterapeuta Valéria dos Santos, apontada como sócia de Paty Bumbum. Também investigada pela morte de Mayara, Valéria é considerada foragida pela polícia do Rio.

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