Patrícia Pillar desmente meme e diz que nunca foi agredida por Ciro Gomes

Um meme que combina uma foto da atriz Patrícia Pillar com a frase "Gente, eu nunca fui casada com Bolsonaro. Quem me batia era o Ciro Gomes" viralizou nas redes sociais, mas jamais foi dita por ela. Por conta dos grandes volumes de compartilhamento, a própria atriz desmentiu publicamente a informação falsa que envolve ela e o candidato do PDT à presidência da República.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa contra a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi conduzida por uma equipe com jornalistas de Gazeta do Povo e Jornal do Commercio. Em seguida, passou por nova análise de profissionais de Gazeta Online, Estadão, Band, Veja, O Povo, UOL, Folha de S. Paulo, Bandnews FM e revista Exame.

Patrícia Pillar desmente meme e diz que nunca sofreu agressão Crédito: Reprodução

Casada com Ciro entre 1999 e 2011, Patrícia Pillar fez duas postagens na sua página oficial no Facebook. Uma no dia 19 de setembro e outra na madrugada do dia 20.

Na primeira, ela afirma em texto que "estão usando a minha imagem para divulgar notícias falsas, favorecendo um candidato que jamais seria o meu". Neste primeiro vídeo, a atriz declara nunca ter sofrido "nenhum tipo de violência da parte de ninguém. Isso é totalmente falso".

Na segunda postagem , a atriz vai além e chega a declarar seu voto em Ciro Gomes.

O meme começou a circular no Facebook no dia 19 de setembro. A primeira postagem localizada pelo Comprova, em um perfil pessoal, foi apagada, mas chegou a ter 20 mil compartilhamentos. Pelo menos outros três perfis continuam compartilhando a montagem, com engajamento expressivo. Um deles tinha 29,2 mil compartilhamentos na tarde de 20 de setembro. Os outros dois perfis somavam 4,4 mil compartilhamentos. O conteúdo também está sendo compartilhado por WhatsApp e foi rastreado pelo monitor de WhatsApp da UFMG.