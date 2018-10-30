Passageiros devem ficar atentos a voos no início do horário de verão

É recomendável chegar no aeroporto com uma hora de antecedência para voos nacionais, e duas horas para voos internacionais Crédito: Reprodução | Pixabay

A mudança no relógio devido ao horário de verão pode confundir muita gente. Por isso, quem tem viagem aérea programada a partir da zero hora de 4 de novembro (domingo) deve ficar atento para não perder o voo.

Tanto o embarque quanto a chegada são referentes aos horários das cidades de origem e destino. Portanto, passageiros com saídas previstas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste  Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal  terão partidas adiantadas em hora.

Já viajantes que saem do Norte e do Nordeste não passarão por mudanças, visto que as regiões não participam do horário de verão.