Passageiro quebra poltronas de avião e causa confusão em voo; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro com sinais de confusão mental quebrou poltronas de um avião da companhia Gol durante uma viagem entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Gilberto Freyre, no Recife, na noite deste domingo (14). Ele acabou detido por agentes da Polícia Federal após a aeronave pousar na capital pernambucana.

A confusão e a chegada dos policiais federais foram registradas por passageiros em vídeos que circularam nas redes sociais.

Em nota, a Gol informou que o homem foi contido pela tripulação. "A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o desembarque pela porta traseira", afirmou a empresa aérea.

Em nota, a Gol afirmou que "todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes."

Procurada por email e por telefone para saber se o homem ficou preso, a Polícia Federal não respondeu até a publicação desta reportagem. O nome do passageiro não foi divulgado.

Os vídeos mostram o passageiro chutando as bandejas dobráveis e os encostos de três poltronas. Ele estava sentado junto à janela e não havia ninguém nos dois assentos ao lado.

Um comissário de bordo e um passageiro que estava na fileira atrás tentaram conter o homem enfurecido enquanto as peças das poltronas eram arrancadas com a violência.

As imagens mostram o comissário retirando as peças quebradas pelos chutes do passageiro.

Outro vídeo mostra um policial federal tentando conversar com o homem, observado pelo comissário de bordo, enquanto ele é xingado por outros passageiros.