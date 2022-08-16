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Folha de São Paulo

Passageiro quebra poltronas de avião e causa confusão em voo; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro com sinais de confusão mental quebrou poltronas de um avião da companhia Gol durante uma viagem entre os aeroportos de Congonhas,...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 11:47

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 11:47

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro com sinais de confusão mental quebrou poltronas de um avião da companhia Gol durante uma viagem entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Gilberto Freyre, no Recife, na noite deste domingo (14). Ele acabou detido por agentes da Polícia Federal após a aeronave pousar na capital pernambucana.
A confusão e a chegada dos policiais federais foram registradas por passageiros em vídeos que circularam nas redes sociais.
Em nota, a Gol informou que o homem foi contido pela tripulação. "A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o desembarque pela porta traseira", afirmou a empresa aérea.
Em nota, a Gol afirmou que "todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes."
Procurada por email e por telefone para saber se o homem ficou preso, a Polícia Federal não respondeu até a publicação desta reportagem. O nome do passageiro não foi divulgado.
Os vídeos mostram o passageiro chutando as bandejas dobráveis e os encostos de três poltronas. Ele estava sentado junto à janela e não havia ninguém nos dois assentos ao lado.
Um comissário de bordo e um passageiro que estava na fileira atrás tentaram conter o homem enfurecido enquanto as peças das poltronas eram arrancadas com a violência.
As imagens mostram o comissário retirando as peças quebradas pelos chutes do passageiro.
Outro vídeo mostra um policial federal tentando conversar com o homem, observado pelo comissário de bordo, enquanto ele é xingado por outros passageiros.
"Abaixa a bola, a polícia chegou", afirmou o policial, segundo o vídeo. "Enfiaram a agulha sem eu saber", rebateu o homem. Neste momento, uma voz da tripulação pede para que as pessoas deixem o corredor livre.

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