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Folha de São Paulo

Passageiro quebra poltronas de avião e causa confusão em voo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro com sinais de confusão mental quebrou poltronas de um avião da companhia Gol durante uma viagem entre os aeroportos de Congonhas,...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 13:26

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 13:26

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro com sinais de confusão mental quebrou poltronas de um avião da companhia Gol durante uma viagem entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Gilberto Freyre, no Recife, na noite domingo (14). Ele acabou detido por agentes da Polícia Federal após a aeronave pousar na capital pernambucana.
A confusão e a chegada dos policiais federais foram registradas por passageiros em vídeos que circularam nas redes sociais.
De acordo com a Polícia Federal, o homem é um vendedor ambulante de 34 anos, morador em Naque, cidade mineira a cerca de 250 km de Belo Horizonte. Seu nome não foi divulgado.
Em nota, a Gol informou que o homem foi contido pela tripulação. "A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o desembarque pela porta traseira", afirmou a empresa aérea.
A companhia aérea também disse que que "todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes."
Os vídeos mostram o passageiro chutando as bandejas dobráveis e os encostos de três poltronas. Ele estava sentado do lado da janela e não havia ninguém nos dois assentos próximos.
Um comissário de bordo e um passageiro que estava na fileira de trás tentaram conter o homem enquanto peças das poltronas eram arrancadas com violência.
As imagens mostram o comissário retirando as peças quebradas pelos chutes do passageiro.
Outro vídeo mostra um policial federal tentando conversar com o homem, observado pelo comissário de bordo, enquanto ele é xingado por outros passageiros.
"Abaixa a bola, a polícia chegou", afirmou o policial, segundo o vídeo. "Enfiaram a agulha sem eu saber", rebateu o homem. Nesse momento, uma voz da tripulação pede para que as pessoas deixem o corredor livre.
Segundo a Polícia Federal, meia hora antes de o avião iniciar a descida, o ambulante começou a ficar desorientado e demonstrando sintomas de náuseas.
"Foi solicitado apoio de um passageiro médico que, ao fazer uma aplicação de glicose [por suspeita de que o ambulante havia ingerido bebida alcoólica], ele passou a agredir fisicamente e verbalmente a tripulação e os passageiros, quebrando poltrona e mesa de apoio", afirmou.
Ainda segundo a PF, foi encontrada na bagagem de mão do passageiro uma garrafa plástica contendo o resto de uma substância transparente semelhante a cachaça.
A polícia disse que a contenção do ambulante demorou mais de 15 minutos, em virtude de ele ter colocado o voo em perigo, "expondo todos a um desastre aéreo".
​​Ainda de acordo com a Polícia Federal, o ambulante estava bastante alterado, cuspindo nas pessoas e chutando mesas ao ser levado para a sede da corporação.
O passageiro foi autuado em flagrante por dano qualificado, por expor aeronave a perigo e por impedir ou dificultar navegação aérea, cujas penas variam de 2 a 5 anos de reclusão, informou a PF.
Ele passou por audiência de custódia e foi liberado devendo responder ao processo em liberdade. A Gol não disse se vai pedir ressarcimento dos prejuízos.

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