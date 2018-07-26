Partidos têm menos prazo para definir coligações para a disputa

Fachada do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

O dia 5 de agosto  o último para a realização de convenções  é lembrado à exaustão por dirigentes partidários como a data limite para a definição das alianças, candidatos e tudo o mais que envolve as eleições. Mas ainda havia os que vislumbrassem um tempo extra, até o dia 15, quando impreterivelmente deve haver o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral.

Isso porque imaginavam, na convenção, a ser realizada no extremo do prazo, delegar à Executiva do partido o poder de fazer modificações nas alianças combinadas. Já é tradição a frase "o vice só se decide na porta do cartório". E as coligações, arranjos complicados para alguns por conta das parcerias proporcionais (para eleger deputados federais e estaduais), poderiam receber "retoques" até lá.

Mas o dia 5 de agosto ganhou ainda mais relevância nesta quarta-feira (25). A Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo (PRE-ES) orientou os partidos para que formem as coligações e escolham os candidatos até essa data. A ata da convenção tem que ser entregue à Justiça Eleitoral no dia seguinte à sua realização. Já o documento que formaliza as coligações deve ser assinado até o dia 5 e remetido até o dia 6.

A justificativa, de acordo com a Procuradoria, é uma alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.165/2015.

"Antes da alteração não havia formalidade. Na prática, a ata podia ser lavrada no último dia do prazo de registro com data retroativa ao último dia do prazo das convenções, e era muito difícil provar que aquela decisão não tinha sido tomada naquele dia. Agora, se na ata publicada não houver a decisão sobre a coligação e for feito um registro de uma coligação proporcional, toda a coligação pode ser impugnada", explicou a procuradora regional eleitoral no Espírito Santo, Nadja Machado Botelho, por meio de nota.

Essa é uma interpretação do Ministério Público. Embora eu não concorde, porque a lei não prevê isso, oriento que os partidos sigam a orientação para evitar qualquer tipo de questionamento por parte do Ministério Público Marcelo Nunes - Advogado eleitoral

Ele ressalta que as convenções partidárias ainda podem delegar a decisão final para as Executivas, mas num prazo mais exíguo.

Numa convenção realizada nesta quinta-feira (26), por exemplo (o prazo para as convenções começou no dia 20), o partido X pode definir uma coligação com um determinado número de legendas e delegar à Executiva o poder de incluir ou excluir, posteriormente, siglas dessa combinação. Mas esse "posteriormente", em vez do dia 15 passou a ser o dia 5.

O também advogado Ludgero Liberato diz que, se descumprida a orientação do MP, o órgão pode impugnar, ou seja, contestar, o registro de candidatos de coligações alteradas após o dia 5 e pedir a exclusão do partido da coligação.