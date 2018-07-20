Partidos marcam convenções para os últimos dias do prazo

Pelo menos 12 partidos já marcaram suas convenções para o último final de semana do prazo da Justiça Eleitoral Crédito: Reprodução | Internet

Com as movimentações para as construções de chapas a todo o vapor, boa parte dos diretórios capixabas tem deixado as convenções partidárias para os últimos dias do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O período legal para realizar os eventos começa nesta sexta-feira (20) e termina no próximo dia 5 de agosto. Ainda assim, dos 35 partidos, ao menos 12 vão reunir seus integrantes para definir seus candidatos no último fim de semana do período limite, entre os dias 4 e 5 de agosto.

PPS, PMN, PRP, PR, PV e PTC são as siglas que já reservaram o dia final para fazer suas convenções. Um dia antes, no dia 4 de agosto, realizam seus encontros o PROS, o PSB, o PTB, o PSOL, o PCdoB e o PP. No total, 21 partidos definiram a data para o encontro, que é obrigatório. Desse montante, sete farão suas convenções ainda durante o mês de julho. O PMB será o primeiro a realizar sua convenção, marcada para a próxima segunda-feira, dia 23 de julho.

"A tendência é deixar para fazer nos últimos dias do prazo, quando tivermos procurado e conversado com os partidos aliados e com as pernas proporcionais já definidas", afirma o secretário de mobilização do PT, Perly Cipriano.

A corrida costuma "desgastar", pelo menos fisicamente, quem vai concorrer a cargos majoritários, como candidatos a governador, senador e presidente, que muitas vezes precisam visitar as convenções de partidos aliados.

"Quem está disputando as eleições majoritárias precisa participar não só das convenções do próprio partido, como das siglas que estão coligadas junto com a chapa, para demonstrar apoio e dar um gesto de confiança para seus aliados. É algo comum na política", explica o presidente do PSB, Luiz Ciciliotti.

A definição de quem será candidato ou dos partidos que serão coligados com a sigla acontece de acordo com o estatuto de cada agremiação. A escolha pode ser feita por votação ou por uma decisão da direção do partido, desde que se respeite o procedimento previsto no estatuto.