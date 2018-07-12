Partidos governistas querem atrair Magno Malta

O senador Magno Malta (PR-ES), em pronunciamento no plenário do Senado Crédito: Jefferson Rudy | Agência Senado

vice-governador César Colnago (PSDB) e do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB) no rol dos possíveis substitutos do governador Paulo Hartung (MDB), que decidiu não tentar a reeleição, na disputa pelo Palácio Anchieta. O bloco de dez partidos da base aliada ao governo incluiu nesta quinta-feira (12) os nomes doe dono rol dos possíveis substitutos do governador Paulo Hartung (MDB), que decidiu não tentar a reeleição, na disputa pelo Palácio Anchieta.

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o deputado estadual Amaro Neto (PRB) continuam à disposição, mas de acordo com o presidente do PSD estadual, Neucimar Fraga, pretendem "refletir" durante o final de semana. Outro encontro foi marcado para a próxima segunda-feira (16). O prazo para bater o martelo, no entanto, foi esticado até o início das convenções partidárias, autorizadas a partir do dia 20 pela Justiça Eleitoral.

Ricardo, Amaro e Colnago estiveram rapidamente com o grupo, mas deixaram os representantes partidários à vontade para fazer as tratativas.

Ainda segundo Neucimar, escolhido como porta-voz nesta quinta - a reunião ocorreu na sede do PSD estadual, em Vitória - uma nova estratégia dos partidos da base é tentar atrair o senador Magno Malta (PR), que, em busca da reeleição, comporia a chapa.

Questionado se a indefinição sobre o nome para disputar o governo indicaria a pouca disposição de Ferraço e Amaro - os principais nomes postos - em encarar a empreitada, Neucimar respondeu que os dois deram aval para as conversas com Magno, o que sinaliza que um dos dois deve topar a corrida pelo Executivo.

"Para encaixar o Magno, o Ricardo ou o Amaro (os dois são pré-candidatos ao Senado) tem que aceitar disputar o governo", diz. A chapa majoritária é composta por um candidato ao Executivo, um vice e dois nomes para o Senado. Com Magno seriam três. A não ser que Ferraço ou Amaro se deslocassem para a cabeça de chapa ao governo. As conversas com o republicano são tocadas por Ricardo Ferraço. Neucimar não acredita que Magno Malta vá ser vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República.

A assessoria do senador do PR informou que ele "se sente honrado" por ter sido lembrado pelo grupo, mas não manteve conversas no sentido de compor chapa com a base governista. Diálogos com o também senador Ricardo Ferraço, ainda de acordo com a assessoria de Magno, ocorreram em outro contexto, antes da definição de Hartung de não concorrer à reeleição.

OPÇÕES DO GRUPO

Colnago se colocou, como já haviam relatado interlocutores do tucano, como uma opção caso o senador tucano e o deputado estadual não aceitem - ou não se viabilizem - para a corrida pelo Palácio. Já Aridelmo foi proposto pelo PTB do ex-vereador Serjão Magalhães.

"O Amaro, pelas pesquisas, hoje, já mostrou que tem uma largada melhor", avalia Neucimar. Se fosse Ricardo Ferraço o nome para concorrer ao governo, no entanto, Amaro ficaria numa situação mais do que confortável para o Senado.