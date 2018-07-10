Partidos da base pregam união e declaram apoio a Ferraço e Amaro

Amaro Neto e Ricardo Ferraço Crédito: Gazeta Online

já deram sinal verde para esse debate, ou seja, demonstram, a princípio, algum interesse em concorrer. Mas nada está fechado ainda. Em meio ao clima de incerteza após o governador Paulo Hartung (MDB) anunciar que não vai disputar a reeleição, partidos da base aliada reuniram-se no início da tarde desta terça-feira (10) para marcar posição e declarar que não pretendem se dividir por conta da corrida ao Palácio Anchieta. Os nomes postos pelo grupo como possíveis substitutos de Hartung para disputar o governo do Estado são o do senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o do deputado estadual Amaro Neto (PRB). Os dois, ou seja, demonstram, a princípio, algum interesse em concorrer. Mas nada está fechado ainda.

Outra conversa foi pré-agendada para a próxima quinta-feira (12), que contaria com a presença do senador tucano e do deputado do PRB. O nome do vice-governador César Colnago (PSDB) não foi mencionado pelos participantes do encontro ouvidos pela reportagem.

Representantes de MDB, PSDB, PROS, PSD, Patriota, PRB, SDD, PRP e PMN marcaram presença e assinaram uma nota em que dizem "compreender a decisão" de Hartung e exortam Ferraço e Amaro para que os liderem. Eis o texto na íntegra:

"Os partidos abaixo assinados compreendem a decisão do governador Paulo Hartung em não disputar a reeleição e decidem caminhar juntos no processo eleitoral deste ano. Trabalharemos unidos em defesa de um nome capaz de nos liderar nessa missão. À frente desse movimento cívico, plural e participativo, exortamos Ricardo Ferraço e Amaro Neto a nos liderarem nesta etapa de construção de uma nova caminhada em favor do Espírito Santo. Ao longo dos próximos dias estaremos em regime de união permanente, a fim de alcançar a definição do candidato a governador".

Há várias semanas, partidos da base aliada reúnem-se na Assembleia Legislativa para articular alianças. Fruto dessa conversa, já havia sido anunciada a parceria entre PRB e PROS. Os dois partidos chegaram a anunciar apoio à reeleição de Hartung e às pré-candidaturas de Ferraço e Amaro ao Senado. Estaria o jogo zerado? Locutor diz que a parceria está mantida. "A figura de Hartung para esse movimento partidário (a reunião desta terça-feira) não foi nem citada. É uma decisão pluripartidária", comenta.

Rafael Favatto, do Patriota (novo nome do PEN), diz que "todo mundo compreende a decisão do governador", mas "o Espírito Santo não pode parar", ou seja, é preciso acelerar as conversas partidárias em busca de um novo nome.

Neucimar Fraga (PSD) afirma que essas conversas não passam pelo governador. "Ele deve apoiar alguém, mas não vai escolher alguém", resume. O ex-prefeito de Vila Velha também avalia que não é tarde demais para fazer esse nome despontar: "Nas pesquisas espontâneas, a maioria das pessoas ainda não definiu em quem votar".

DÚVIDAS

Nem todas as legendas, no entanto, estão com tanta certeza sobre a manutenção da união.

Apesar de o Solidariedade, por exemplo, ter assinado a nota, o presidente da sigla, deputado federal Jorge Silva, diz que "não está nada certo". "Não se sabe se o grupo palaciano terá um candidato ao Palácio Anchieta, vamos continuar conversando com todos. Estamos no primeiro tempo do jogo, ainda tem o segundo tempo e, quem sabe, pênaltis", avalia Jorge Silva.

Já o PTB também esteve na reunião desta terça (10), mas o nome do presidente estadual do partido, Serjão Magalhães, não está entre as assinaturas da nota oficial divulgada. "Temos um grupo de seis partidos conversando há dez meses e o PTB ainda não pode tomar uma atitude isolada. Vamos discutir, primeiro, internamente", explicou Serjão.