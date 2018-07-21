Partidos da base aliada começam a se dispersar

César Colnago, vice-governador do Estado, decidiu não entrar na disputa pelo Palácio Anchieta nas eleições Crédito: Marcelo Prest

A saída do vice-governador César Colnago (PSDB) do páreo deixou ainda mais conturbada a vida da base governista, em busca de um nome para a disputa ao Palácio Anchieta após o governador Paulo Hartung (MDB) ter decidido não tentar a reeleição. Das quatro opções iniciais  havia também o senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o deputado estadual Amaro Neto (PRB), que decidiram manter suas pré-candidaturas ao Senado  resta apenas o empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB).

O recuo de Colnago foi oficializado nesta sexta-feira (20). Por meio de nota, o tucano alegou que "não foi possível chegar a um consenso. À coluna Vitor Vogas, ele disse que faltou o apoio de "dois ou três" integrantes do bloco. E a partir daí não se dispôs a entrar numa luta como um "general" sem "coronéis".

Não foi possível chegar a um consenso para o alinhamento dos partidos numa formação que contemplasse os inúmeros parceiros no mesmo projeto César Colnago (PSDB) - Vice-governador do Estado

Os partidos aliados agora estão focados nas alianças proporcionais (para eleição de deputados estaduais e federais) e devem fechar parceria com quem lhes der guarida nesse sentido. É quase um cada um por si.

Há mais do que dúvidas sobre a viabilidade da candidatura de Aridelmo, que nunca disputou um cargo eletivo. Mas o PTB trabalha para garanti-la. "O vice-governador fazia questão de ter apoio de toda a base. Nós queremos só o apoio mínimo para colocar o projeto", conta o presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães. Aridelmo, por sua vez, afirma que seu nome será mantido "até o dia da eleição".

Enquanto isso, pré-candidatos e partidos "do outro lado" já estão em aceleradas tratativas com as siglas governistas e vice-versa. Numa reunião com partidos hartunguistas nesta sexta-feira, por exemplo, estava presente o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel. É o partido da senadora e pré-candidata ao Palácio Rose de Freitas.

Com a definição de Colnago, é dada como certa a ida do PSDB para a aliança com o PSB do ex-governador Renato Casagrande, aproximação que já era feita por Ricardo Ferraço.

O deputado estadual Theodorico Ferraço, pai de Ricardo e um dos principais nomes do DEM no Estado, diz que os demistas estão fechados com socialistas e com os tucanos: "Estamos onde sempre estivemos, agora acrescidos do PDT e do PSDB e de todos que quiserem somar em favor de Renato Casagrande e Ricardo Ferraço". O ex-governador, no entanto, que falou com o senador tucano nesta sexta-feira, avalia que "seria prematuro dizer que (a aliança) está fechada". Neste sábado (21) deve haver uma reunião da Executiva estadual do PSDB.

PROPORCIONAIS

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) diz que "o partido está procurando coligação para as proporcionais" e, dado esse critério, não descarta fechar nem com Rose nem com Casagrande. O presidente estadual do Patriota (ex-PEN), Rafael Favatto, que também integra o bloco governista, conta que teve "uma conversa muito boa" com Gilson Daniel, mas mantém conversas com diversos partidos. A palavra "conversa" nunca foi tão pronunciada como nesses últimos dias.