Partidos costuram acordos para eleição de deputados

Senadora Rose de Freitas fez reunião com partidos da base governista Crédito: Tadeu Sposito/Agência Senado

, nesta quarta-feira (25), mantendo-se fora da disputa eleitoral, os partidos voltaram à mesa de negociações para tentar definir os espaços nas chapas majoritárias. A tentativa de costuras voltou a ser feita com a chapa da senadora Rose de Freitas (Podemos), mantendo ainda o nome do empresário Aridelmo Teixeira (PTB) à disposição grupo.

Segundo os dirigentes partidários, a dez dias do fim do prazo para as convenções, as negociações voltaram à estaca zero, e o foco de cada legenda passa a ser encontrar a melhor acomodação para suas chapas proporcionais, a deputado federal e estadual.

Já fechados com Rose estão Rede e o PRTB. Os governistas PSD, PRB, MDB, Patriota, PMN, PROS, PRP e PTB ainda seguem indefinidos, mas voltaram a se reunir com a senadora durante a tarde desta quarta.

O presidente do PSD, Neucimar Fraga, que vinha tomando a frente das negociações do bloco de partidos, destacou que o processo continua, mas "do zero", e que o diálogo está aberto com todo mundo.

"Rose já está nos ligando. Não vetamos nada, nem o PSB. Se o PTB se mantiver, falamos com eles também. O PSD também faz movimentos separados do blocão governista", contou. Ele disse que vai a São Paulo nesta quinta-feira (26) conversar com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e que na sexta devem se reunir localmente de novo.

Segundo o presidente do PROS, Sandro Locutor, o partido irá tomar uma decisão conjunta com o PRB. "Vamos exaurir o diálogo, ver o que é melhor para o grupo, pois temos um candidato ao Senado", disse, referindo-se a Amaro Neto (PRB).

Por fora, o SDD, PCdoB e PR também ainda estão negociando tanto Rose como Renato Casagrande (PSB). "No momento, todo mundo conversa com todo mundo. O que tem pesado são as proporcionais, e não fortalecer a candidatura de A ou B. Há cobrança das direções nacionais para superação da cláusula de barreira", comentou o presidente do PCdoB, Givaldo Vieira.

Já o PMB ainda se articula com o PSL. Antes indefinido, o PHS confirmou que vai apoiar Casagrande, mas agora quer entrar na disputa para indicar um vice da chapa. "Casagrande precisa de um vice do segmento evangélico", disse o presidente do PHS, Rogerinho Pinheiro.

CONCORRENTE

No grupo de apoio a Renato Casagrande (PSB), os socialistas afirmam não ter perdido apoios por conta do manifesto a favor de Hartung. "Nós continuamos trabalhando como já vínhamos, já temos 12 partidos conosco. Se Hartung viesse, mudaríamos o direcionamento da campanha, mas jogador não pode escolher adversário", declarou o presidente do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti.

Casagrande já dá a aliança como consolidada, inclusive com o apoio dos tucanos.

O PSDB confirmou a parceria após a reunião nacional. Tivemos uma boa reunião com o PR também. E mais alguns partidos podem chegar. Não alterou nada do que já tínhamos construído Renato Casagrande (PSB) - Pré-candidato ao governo do Estado

A senadora Rose de Freitas e o presidente do Podemos, prefeito de Viana Gilson Daniel, estiveram durante toda a tarde e noite em reuniões, e a reportagem não conseguiu contato.

ALIANÇAS

Renato Casagrande (PSB)

Confirmados: PSB, PV, PTC, PSC, PPL, Avante, PDT, DEM, PPS, PSDC, PP, PSDB e PHS

Em negociações: PCdoB, SDD e PR

Rose de Freitas (Podemos)

Confirmados: Podemos, Rede, PRB e PRTB

Em negociação: PSD, MDB, Patriota, PMN, PROS, PRP, PTB, SDD, PCdoB e PR

Coronel Foresti (PSL)

Confirmado: PSL

Em negociação: PMB

André Moreira (PSOL)

Confirmados: PSOL e PCB

Aridelmo Teixeira (PTB)

Confirmado: PTB